Abono salarial do PIS/PASEP atrasado será pago em dezembro

O governo federal irá pagar os pagamentos do abono salarial em atraso no mês de dezembro. Desde julho, 8,4 milhões de trabalhadores já receberam o benefício, de acordo com o Ministério da Economia.

Regularização das informações para o abono salarial

O segundo lote de pagamentos deve incluir todos os trabalhadores que ficaram de fora do primeiro. Assim, as empresas tiveram até o dia 30 de setembro para regularizar as informações dos trabalhadores, que estão sendo processadas. Em suma, os registros são elaborados entre o trabalhador e RH da empresa, que envia os relatórios. Portanto, o atraso é o que ocasiona os problemas para receber o abono salarial.

Os pagamentos aos empregados com direito ao abono salarial e não receberam terão início em dezembro. Dessa forma os trabalhadores com direito ao PIS que nasceram entre julho e dezembro receberão o benefício e os demais seguem a regra do calendário .

O que é abono salarial?

O abono salarial é um benefício concedido ao segurado anualmente pela carteira de trabalho. Assim, tem direito aqueles registrados na CLT por, no mínimo, 30 dias e com a documentação atualizada no cadastro federal. Para saber quando irá receber, portanto, o trabalhador deve se guiar pelo calendário organizado segundo as datas de aniversário.

O valor do abono deve variar conforme a soma do período trabalhado. Assim, quanto maior o tempo trabalhado, maior o valor. Assim, tem direito aos R$ 1.045 (ou valor do salário mínimo no ano decorrente), o valor total, aqueles que exerceram suas atividades por todos os 12 meses. Dessa forma, os valores segundo os meses trabalhados são:

1 mês: R$ 88,00;

2 meses: R$ 175,00;

3 meses: R$262,00;

4 meses: R$349,00;

5 meses: R$436,00;

6 meses: R$523,00;

7 meses: R$610,00;

8 meses: R$697,00;

9 meses: R$784,00;

10 meses: R$871,00;

11 meses: R$958,00;

12 meses: R$1.045,00.

Calendário de pagamentos do PIS

Nascidos em novembro receberão o pagamento do abono salarial a partir de 17 de novembro de 2020.

Aqueles que nasceram em dezembro receberão o pagamento a partir de 15 de dezembro de 2020.

Nascidos em janeiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Nascidos em fevereiro receberão o pagamento a partir de 19 de janeiro de 2021.

Aqueles nascidos em março receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em abril receberão o pagamento a partir de 11 de fevereiro de 2021.

Nascidos em maio receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Aqueles nascidos em junho receberão o pagamento a partir de 11 de março de 2021.

Calendário de pagamentos do PASEP

Final de inscrição 0: receberam a partir de 16 de julho de 2020;

Final de inscrição 1: receberam a partir de 18 de agosto de 2020;

Número final de inscrição 2: receberam a partir de 15 de setembro de 2020;

Final de inscrição 3: receberam a partir de 14 de outubro de 2020;

Final de inscrição 4: receberão a partir de 17 de novembro de 2020;

Número final de inscrição 5: receberão a partir de 19 de janeiro de 2021;

Final de inscrição 6 e 7: receberão a partir de 13 de fevereiro de 2021;

Final de inscrição 8 e 9: receberão a partir de 17 de março de 2021.

