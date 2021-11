Afinal, a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 vai acontecer?

Muitas pessoas ainda se perguntam se haverá prorrogação do Auxílio Emergencial 2021. O programa foi criado no início da pandemia como forma de ajuda em meio aos problemas financeiros causados pela covid-19. No entanto, o último repasse foi feito no mês de outubro. Segundo o Ministério da Cidadania, 35 milhões de pessoas foram atendidas no último mês Ao todo, em 2021, R$ 59,5 bilhões foram gastos com o programa neste ano.

Vai ter nova prorrogação do Auxílio Emergencial 2021?

A não prorrogação do Auxílio Emergencial coincide com o lançamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O programa inicia os pagamentos nesta quarta-feira (17) e vai atender quem já era beneficiário do Bolsa Família, cerca de 14,6 milhões de pessoas. Ou seja, não necessariamente quem recebeu o Auxílio Emergencial 2021 vai ter acesso ao novo programa social do governo.

Na última semana, o líder da governo no Senado, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), admitiu que cerca de 22 milhões de pessoas vão ficar sem nenhuma ajuda com o fim dos repasses. Ao g1, um assessor presidencial disse que uma cúpula de aliados defende a volta do Auxílio Emergencial para não causar impacto negativo à imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para receber o Auxílio Brasil, é necessário pertencer à família em situação de pobreza (renda familiar per capita até R$ 100) ou extrema pobreza (renda familiar per capita entre R$ 100,01 e R$ 200). A solicitação é feita via Cadastro Único (CadÚnico), mas muitas pessoas que antes recebiam o Auxílio Emergencial podem não se enquadrar nos requisitos.

“Já estamos observando uma certa decepção destas pessoas ao enfrentar enormes filas para renovar seu cadastro. A frustração vai aumentar quando essas 20 milhões de pessoas descobrirem que não vão mais ter direito ao benefício do governo federal”, disse o assessor parlamentar de forma anônima ao g1. No entanto, até o momento, não há nada concreto ou até mesmo um projeto em andamento para a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021.

Fim dos saques

Enquanto às discussões sobre a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021começam a surgir, o governo libera nesta semana as últimas datas de saques das parcelas pagas em outubro. Veja o calendário desta semana:

16/11: nascidos em setembro;

17/11: nascidos em outubro;

18/11: nascidos em novembro;

19/11: nascidos em dezembro.

