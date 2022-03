Como será a antecipação do 13º salário aposentados INSS em 2022

Antecipação 13º salário aposentados INSS já foi aprovada? Adiantamento do 13º salário do INSS anima aposentados e pensionistas - Foto: Pexels/reprodução

O governo federal planeja a antecipação 13º salário aposentados INSS em 2022 e assim repetir a medida do ano passado sob a justifica de impulsionar a economia neste período e incrementar renda aos beneficiários. O adiantamento está previsto para os meses de abril e maio, pelo menos sete meses antes do pagamento tradicional, que ocorria em novembro.

A antecipação do décimo terceiro salário será voltada a aqueles que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão do do Instituto Nacional de Seguridade Social. O anúncio oficial do governo deve ser feito no dia 17 de março, conforme informação dada em primeira mão pelo G1, ao mesmo que define as regras do saque do FGTS Emergencial.

Aproveite e siga o DCI no Google News

Governo prepara antecipação 13º salário aposentados INSS em 2022

Se confirmada pelo Governo federal, o pagamento antecipado do décimo terceiro será feito em duas parcelas, sendo que a primeira correspondente a 50% do abono devido e distribuída juntamente com os outros benefícios do mês. Dessa forma, não seria necessário criar um novo calendário para a antecipação 13º salário aposentados INSS em 2022.

A primeira parcela é livre de tributos, enquanto a segunda parte do pagamento recebe descontos do Imposto de Renda, a depender do valor.

As datas devem ser acompanhadas de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Veja a seguir a previsão de quando será paga a antecipação 13º salário aposentados INSS:

1ª parcela para quem ganha até um salário mínimo

Para os segurados que ganham mensalmente um salário mínimo, ou seja, a quantia de R$ 1.212,00, o pagamento da antecipação 13º salário aposentados INSS se dará nas seguintes datas:

Benefício final 1: recebe dia 25 de abril;

Benefício final 2: recebe dia 26 de abril;

Benefício final 3: recebe dia 27 de abril;

Benefício final 4: recebe dia 28 de abril;

Benefício final 5: recebe dia 29 de abril;

Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

2ª parcela para quem ganha até um salário mínimo

Benefício final 1: recebe dia 25 de maio;

Benefício final 2: recebe dia 26 de maio;

Benefício final 3: recebe dia 27 de maio;

Benefício final 4: recebe dia 30 de maio;

Benefício final 5: recebe dia 31 de maio;

Benefício final 6: recebe dia 01 de junho;

Benefício final 7: recebe dia 02 de junho;

Benefício final 8: recebe dia 03 de junho;

Benefício final 9: recebe dia 06 de junho;

Benefício final 0: recebe dia 07 de junho.

Primeira parcela do 13º salário do INSS para quem ganhar mais de R$ R$ 1.212,00

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 03 de maio;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 04 de maio;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 05 de maio;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Segunda parcela da antecipação 13º salário aposentados INSS para quem recebe mais de R$ R$ 1.212,00

Benefício final 1 e 6: recebe dia 01 de dezembro;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 05 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de dezembro.

SAIBA MAIS

14° salário do INSS foi aprovado? Últimas notícias do projeto