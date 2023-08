Apagão no Brasil em 2023 atingiu mais de 20 estados

Apagão no Brasil em 2023 atingiu mais de 20 estados

Diversas regiões do Brasil foram afetadas com um apagão na manhã desta terça-feira, 15 de agosto, e interrompeu 16 mil, megawatts (MW) de carga, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Por que teve apagão hoje?

O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o apagão aconteceu por causa de uma abertura da interligação Norte-Sudeste. No entanto, as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. O primeiro blecaute começou às 8h31 no horário de Brasília, e começou a voltar depois das 9h.

As falhas de energia em uma rede elétrica podem ser causadas por diversos fatores, mas os mais comuns costumam ser falhas nas linhas de energia e nas próprias estações de distribuição. Muito raramente, as próprias usinas de energia são as culpadas, pois esses sistemas são construídos para resistir a pequenos desastres e possuem várias instalações de backup que entram em ação quando o sistema principal fica offline por algum motivo.

Há relatos de queda de energia no Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Essa não foi a primeira que os brasileiros viveram um apagão de energia elétrica. Em 1999, mais da metade do território nacional ficou sem luz. Veja os maiores apagões do Brasil

O que é um Blackout — Uma perda total de energia em uma área devido a danos na rede elétrica, desde as estações de energia até as linhas de energia. A interrupção pode durar de alguns minutos a um tempo indeterminado, dependendo da extensão dos danos. Em locais afetados por grandes desastres naturais que destroem completamente o sistema de rede elétrica, pode levar meses para restabelecer a energia.