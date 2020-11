Apagão no Brasil: relembre os 8 maiores blecautes no país

É difícil de imaginar a vida sem energia elétrica, principalmente porque estamos acostumados a usá-la todos os dias em todas as nossas ações. Das histórias sobre apagões que já impactaram brasileiros, temos muitas. Desde o mais recente neste 2020, no Amapá até o maior apagão do Brasil em 1985.

Por que o apagão acontece? Veja lista dos maiores no Brasil

Geralmente a principal causa de um apagão está associada ao curto-circuito nas linhas de transmissão, causado geralmente por raios. Mas também pode ser provocado por sobrecargas, pane parcial do sistema de geração ou na distribuição.

A primeira coisa a ser feita assim que acontece um apagão é alugar geradores para estabelecimentos essenciais como hospitais, aeroportos e supermercados. Suprir essa emerência é fundamental pois sem o gerador de energia, vidas podem correr risco, mercadorias que precisam ser armazenadas em certa temperatura podem estragar, além da confusão que pode gerar.

1 – Apagão de 2020 no Amapá

No último dia 3 de novembro de 2020 a principal subestação do estado do Amapá pegou fogo, causando o corte no fornecimento de energia para 90% da população do estado. Dos 16 municípios do estado, 13 tiveram o abastecimento de energia interrompido, ocasionando o famoso apagão. O acontecido deixou cerca de 765 mil pessoas sem energia elétrica por mais de 10 dias.

O caso foi tão grave que as eleições municipais da capital Macapá tiveram de ser adiada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Causas do acidente na subestação ainda estão sendo investigadas.

2 – Apagão de 2018 no Norte e Nordeste

Antes do Amapá, o último apagão no Brasil aconteceu no dia 21 de março de 2018 e atingiu todas as regiões do país, tendo maior intensidade e duração no Norte e Nordeste. Os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins foram os mais prejudicados.

O blecaute se deu em decorrência de uma falha na linha de transmissão ligada à usina de Belo Monte, no Pará, que não suportou um aumento de carga. No total, 70 milhões de pessoas foram afetadas.

3 – Apagão no Brasil em 2013

Aconteceu logo após queimada realizada em uma fazenda na cidade Canto do Buriti, no Piauí. O apagão foi no dia 28 de agosto de 2013 e atingiu nove estados nordestinos.

O blecaute provocou o desligamento de duas linhas de transmissão paralelas e totalizou um corte de carga de 10.900 megawatts.

4 – Apagão de 2011

Uma falha na subestação Luiz Gonzaga, localizada no município de Jatobá, divisa do Pernambuco com a Bahia, resultou em 90% do Nordeste sem luz da noite do dia 3 de fevereiro até a madruga do dia 4 deste ano. Apenas o Maranhão ficou de fora. À época, 47,7 milhões de pessoas foram afetadas.

5 – Apagão de 2009

Aconteceu no dia 10 de novembro de 2009 e atingiu cerca de 90 milhões de pessoas. O motivo foi decorrente de uma falha nas três linhas de transmissão provenientes da Usina Hidroelétrica de Itaipu.

Vale recordar que além do Brasil, 90% do território do Paraguai também ficou sem energia.

6 – Apagão de 2002

O apagão registrado em 21 de janeiro de 2002, atingiu a região Centro-Sul do Brasil. Neste blecaute, pelo menos 10 estados ficaram sem energia elétrica. O estado de São Paulo foi o mais atingido nessa ocasião deixando 84% da população “no escuro” por cerca de 4 horas.

O apagão ocorreu por conta de um rompimento no cabo da linha de transmissão de energia que liga a Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira à subestação de Araraquara, no interior de São Paulo.

7 – O que foi o apagão de 2000?

Falta de investimentos na transmissão de energia elétrica com estiagem prolongada foi o motivo do apagão dos anos 2000, que ocorreu no Brasil em 2000 e 2002. foi Este motivo fez reduzir drasticamente os níveis dos principais reservatórios de água no país trazendo a tona a famosa ‘crise do apagão’.

Nesta época, o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) teve de elaborar um plano de racionamento para gerenciar a crise. Foi estabelecida uma meta de economia de 20% no consumo energético e consumidores que não atingissem este valor veriam sua conta de luz mais cara. O racionamento acabou em 2002 e as regiões Sudeste e Nordeste foram as mais afetadas na época.

8 – Apagão de 1999 atingiu 76 milhões de pessoas

No dia 11 de março de 1999 mais de 11 estados brasileiros ficaram sem energia elétrica após uma falha na subestação na cidade de Bauru, interior de São Paulo. O blecaute de 1999 atingiu 76 milhões de pessoas.

Afinal, qual foi o maior apagão do Brasil?

Foi em 1985 e atingiu toda a região Centro-Sul do país. Mais de 12 milhões de pessoas em oito estados brasileiros incluindo o Distrito Federal ficaram sem energia. O dia 17 de setembro daquele ano foi considerado o maior apagão ocorrido no Brasil, até ser superado 14 anos depois pelo blecaute de 1999.