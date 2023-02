Aumento do salário mínimo 2023 será anunciado em maio; veja valor

Reajuste do salário mínimo vai influenciar na nova faixa de isenção do Imposto de Renda

O aumento do salário mínimo, antecipado pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, no último dia 12 de fevereiro já tem o novo valor definido. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o valor vai passar dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1.º de maio, Dia do Trabalho.

Esse valor já era esperado e até serviu como base para os cálculos de financiamento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, lançado na terça-feira, 14. A faixa 1 do programa, que é inédita, vai contemplar famílias com renda bruta de até R$ 2.640, ou seja, a soma de dois salários mínimos com novos valores.

O último reajuste do salário mínimo foi feito no dia 1º janeiro. Porém, foi feita apenas a reposição inflacionário, o que fez o valor passar de de R$ 1.212 para R$ 1.320.

Vale lembrar que o Congresso já havia aprovado orçamento no ano passando orçamento que previa o salário mínimo de de até R$ 1.320.

Mudanças no imposto de renda

Também levando em conta o novo salário mínimo, em 2024 a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física deve ir para R$ 2.640. O presidente Lula confirmou a informação em entrevista à CNN Brasil.

"Está combinado com o ministro Haddad que a gente vai, em maio, reajustar para R$ 1.320 e estabelecer nova regra para o salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. O salário terá lei da reposição inflacionária e crescimento do PIB — disse o presidente.

Histórico do salário mínimo no Brasil

