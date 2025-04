Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que bitcoin vai valer US$ 1 milhão

Robert Kiyosaki, 78 anos, autor do best seller “Pai Rico, Pai Pobre”, previu recentemente que o Bitcoin ultrapassaria US$ 1 milhão até 2035, com o ouro atingindo US$ 30.000 e a prata chegando a US$ 3.000. Embora muitos considerem a previsão extremamente otimista, outros acreditam que ela pode não ser totalmente absurda.

Qual a previsão do Autor de Pai Rico, Pai Pobre para o bitcoin?

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Robert Kiyosaki alertou sobre um colapso financeiro iminente e incentivou os investidores a recorrerem a ativos alternativos. “Os EUA podem estar caminhando para uma DEPRESSÃO MAIOR”, escreveu ele, recomendando Bitcoin, ouro e prata como refúgios seguros. “Para aqueles que agirem hoje… vocês podem superar esta crise como pessoas muito ricas.”

“Acredito firmemente que, até 2035, um Bitcoin valerá mais de US$ 1 milhão. O ouro custará US$ 30 mil e a prata, US$ 3.000 a moeda”, afirmou ele.

Embora a previsão de US$ 1 milhão do Bitcoin de Robert Kiyosaki até 2035 possa parecer extrema, especialistas em criptomoedas concordam que o ativo tem fundamentos sólidos e potencial de longo prazo. O caminho para tal valorização, no entanto, depende de uma adoção mais ampla, de desenvolvimentos regulatórios e do cenário macroeconômico global.

Por enquanto, continua sendo uma previsão ousada, mas não algo que o mundo das criptomoedas esteja pronto para descartar completamente.