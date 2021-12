Auxílio Brasil: calendário de dezembro vai até antevéspera de Natal

Em dezembro, o Auxílio Brasil deve beneficiar cerca de 17 milhões de brasileiros com a inclusão de novos beneficiários no programa, que foi criado para substituir o Bolsa Família e que começou a ser pago em novembro. Embora ainda haja dúvidas a respeito do valor e do número de pessoas que serão beneficiadas, a Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil em dezembro. Confira.

Auxílio Brasil já tem calendário de pagamento em dezembro?

Na semana passada, o Senado Federal aprovou a PEC dos Precatórios, que abre espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil com valor médio de 400 reais por mês. No entanto, o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados, já que sofreu alterações durante a tramitação no Senado. A votação da PEC deve definir a quantidade de pessoas que serão beneficiadas e qual será o valor do benefício.

No entanto, embora esses detalhes ainda estejam aguardando definição, a Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de dezembro. De acordo com a programação, os beneficiários devem começar a receber já no próximo dia 10 e a data de recebimento de cada cidadão está vinculada ao número do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão do Bolsa Família.

Confira o calendário:

NIS final 1 : 10 de dezembro;

: 10 de dezembro; NIS final 2 : 13 de dezembro;

: 13 de dezembro; NIS final 3: 14 de dezembro;

14 de dezembro; NIS final 4 : 15 de dezembro;

: 15 de dezembro; NIS final 5: 16 de dezembro;

16 de dezembro; NIS final 6: 17 de dezembro;

17 de dezembro; NIS final 7: 20 de dezembro;

20 de dezembro; NIS final 8: 21 de dezembro;

21 de dezembro; NIS final 9: 22 de dezembro;

22 de dezembro; NIS final 0: 23 de dezembro.

Quem tem direito a receber o Auxílio em dezembro?

Todos os brasileiros que já recebiam o Bolsa Família serão beneficiados com o Auxílio Brasil. A transição para o novo programa é automática, mas é preciso estar com os dados de cadastro atualizados na base de dados do governo. A consulta da situação cadastral pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do CadÚnico para celular ou pelo telefone 0800 707 2003, com ligação gratuita.

Para estar apto a receber o Auxílio Brasil de acordo com o calendário de dezembro, é essencial seguir algumas regras, já que o benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até $100) e de pobreza (renda até $200 por pessoa). Além disso, o beneficiário precisa comprovar frequência escolar de membros familiares com idade de até 21 anos, esquema vacinal completo de crianças menores de 7 anos e realização de exames pré-natal, caso haja gestantes na família.

Como fazer o cadastro no Auxílio Brasil?

Os responsáveis familiares que ainda não têm cadastro no CadÚnico e se enquadram nas regras do Auxílio Brasil devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo munidos dos documentos pessoais de todos os membros familiares e todos os outros documentos que comprovem que a família é elegível para o programa de acordo com as regras.

