Auxílio Brasil liberado mas não cai na conta, o que fazer?

Neste mês o valor mínimo do benefício é R$ 400 e os depósitos estão sendo feitos de acordo com o NIS de cada família

Os pagamentos da parcela de fevereiro relativos ao Auxílio Brasil continuam sendo liberados para os beneficiários aptos ao programa. Neste mês, serão contemplados cerca de 18 milhões de famílias que receberão em média R$ 402,61. No entanto, uma parte desse público quer saber porque o Auxilio Brasil liberado mas não cai na conta poupança social digital. Então, veja a seguir porque isso acontece e como resolver essa questão.

Auxílio Brasil liberado, mas porque não cai na conta?

Beneficiários tem relatado que o Auxílio Brasil liberado mas não cai na conta. Isso tem causado dúvidas e muitos acreditam que ficarão sem o pagamento, diante do bloqueado ou mesmo do cancelamento feito pelo governo.

Mas saiba que isso acontece porque o benefício foi liberado mas ainda não caiu na conta, tendo em vista que não chegou a data em que o dinheiro fica disponível para saque ou para o pagamentos, conforme estabelece o calendário do Auxílio Brasil.

Essa situação pode ser resolvida de forma mais simples, no entanto, se o pagamento estiver com o status “bloqueado” é porque foram identificadas inconsistências sérias nas informações que foram prestadas pela família através do CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais).

Para conferir todas essas informações, o governo está realizando mensalmente a revisão dos cadastro para fazer a exclusão dos beneficiários do programa social, além da inclusão de novas famílias de baixa renda que possuem direito ao benefício.

Auxílio Brasil não cai na conta, o que fazer?

Se o Auxílio Brasil liberado mas não cai na conta, a orientação é conferir no calendário de pagamento para saber quando a parcela de fevereiro foi liberada ou estará disponível para saque na conta poupança social digital. Neste mês os depósitos seguirão até o dia 25 deste mês de forma escalonada, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Diante disso, confira a seguir quando seu pagamento será liberado:

NIS com final 1: auxílio foi liberado dia 14/2

NIS com final 2: auxílio foi liberado dia 15/2

NIS com final 3: auxílio foi liberado dia 16/2

NIS com final 4: liberação do auxílio acontece hoje, dia 17/2

NIS com final 5: liberação do auxílio será dia 18/2

NIS com final 6: liberação do auxílio será dia 21/2

NIS com final 7: liberação do auxílio será dia 22/2

NIS com final 8: liberação do auxílio será dia 23/2

NIS com final 9: liberação do auxílio será dia 24/2

NIS com final 0: liberação do auxílio dia 25/2

Caso o benefício ainda não tenha sido pago, é possível que a parcela ainda esteja sendo migrada dos cofres públicos para a conta poupança dos beneficiários, assim, basta aguardar que o governo conclua esse procedimento para que o Auxílio Brasil seja liberado e caia na conta digital.

Por outro lado, se a data estipulada no calendário chegar e o Auxílio Brasil tiver sido liberado mas não caiu na conta, entre em contato com a Caixa Econômica Federal que é a gestora desse pagamento. Para isso, está disponível o telefone 0800 725 7474 ou através a Central de Atendimento Caixa ao Cidadão por meio do número 111.

Os beneficiários que preferirem também podem ir até a agência mais próxima e solicitar informações sobre seu benefício e receber a devida orientação. Mas se ainda sim o problema não for solucionado, o responsável familiar deve acionar a ouvidoria do Ministério da Cidadania por meio do telefone 121 para conferir porque o liberado mas não cai na conta.

Consulta das parcelas do Auxílio Brasil

Para acompanhar os pagamentos mensais e saber quando o Auxílio Brasil foi liberado mas não cai na conta, o beneficiário deve acessar o aplicativo Auxílio Brasil Caixa. Mas se você ainda não tem o aplicativo em seu celular, faça o download do app e toque em instalar. Depois, clique em aceitar e aguarde a instalação. Feito isso, siga o seguinte passo a passo para conferir se Auxilio Brasil liberado mas não cai na conta:

clique em “Acessar”; cadastre uma senha ou informe aquela que já foi cadastrada anteriormente; clique na opção “ver parcelas”;

Desta maneira, você terá acesso a todas as informações de seu benefício e poderá saber quando for Auxilio Brasil liberado mas não cai na conta. Através dessa plataforma também é possível conferir todas as parcelas que já foram pagas, além da situação dos próximos depósitos que serão feitos em 2022.

