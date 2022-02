Mais uma parcela do Auxilio Brasil começou a ser paga aos beneficiários. O dinheiro está sendo liberado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS), assim, as quantias ficam disponíveis para saque na mesma data do depósito. Mas se você ainda não sabe como resgatar esse dinheiro de forma simples, veja a seguir como receber o Auxílio Brasil na lotérica.

Acompanhe as últimas notícias de economia no DCI

Como receber o Auxílio Brasil na lotérica?

Os cidadãos que querem saber como receber o Auxílio Brasil na lotérica, podem escolher entre quatro formas de fazer o saque do dinheiro, que pode ser utilizando o Caixa Tem; por meio do cartão de saque do Auxílio Brasil, através do antigo cartão do Bolsa Família ou ainda pelo cartão Cidadão. Confira:

Saque sem cartão: para quem ainda não recebeu o cartão do programa, a orientação é acessar o aplicativo Caixa Tem para conferir se o benefício já foi depositado na conta digital. Para isso, clique em “extrato” e confira se o dinheiro já está disponível para saque.

Depois, clique na opção “saque sem cartão” e aperte o botão “gerar código de saque”. Esse código possui a validade de uma hora e, caso não seja utilizado dentro do prazo precisará ser gerado novamente. Durante o processo, informe o valor que deseja sacar e coloque novamente a senha para confirmar a transação.

Feito isso, vá até uma casa lotérica e informe ao atendente o desejo de receber o Auxílio Brasil. Sendo assim, informe o código e apresente um documento de identificação para que o saque seja finalizado.

Saque com cartão do programa: diante da inclusão de três milhões de novas famílias na folha de pagamento de janeiro e outras 556 mil novas famílias no programa neste mês, o governo está confeccionando novos cartões do Auxílio Brasil. Portanto, se você já está com o cartão em mãos, confira a seguir como receber o Auxílio Brasil na lotérica:

apresente o novo cartão e um documento de identificação com foto ao atendente; informe a quantia que deseja sacar; coloque a senha cadastrada junto à Caixa Econômica Federal para finalizar a solicitação;

Saque com cartão do Bolsa Família: por sua vez, aqueles beneficiários que já recebiam o Bolsa Família e foram incluídos de forma automática no programa Auxílio Brasil, podem continuar usando o cartão do antigo benefício, assim como a senha que não precisa ser alterada por aqueles que querem saber como receber o Auxílio Brasil na lotérica.

Neste caso, o procedimento é o mesmo: apresente o cartão do programa na lotérica e informe o valor que pretende retirar. Depois, coloque a senha e receba a quantia desejada.

Saque com cartão Cidadão: as novas famílias que não tiverem recebido o cartão do Auxílio Brasil até a data do pagamento, também tem a opção de fazer a retirada dos valores utilizando o cartão Cidadão. Isso porque o dinheiro é pago pela Caixa Econômica Federal e fica disponível em conta poupança, caso o banco não consiga abrir uma conta digital no Caixa Tem para o beneficiário de forma automática.

Leve o cartão Cidadão e a senha para receber o Auxílio Brasil na lotérica e peça a retirada do dinheiro, o que pode ser feito de forma integral ou parcial. Depois, informe a senha do cartão e retire a quantia. Em caso de dúvidas os atendentes também orientam os beneficiários sobre como receber o Auxílio Brasil na lotérica.

Quando posso sacar o Auxílio Brasil?

Os pagamentos deste mês começaram na última segunda-feira, dia 14, e o benefício pode ser retirado na mesma data do depósito. Por isso, os beneficiários devem ficar atentos às datas de liberação do pagamento, que está sendo realizado conforme o calendário regular do programa.

Aqueles que possuem NIS com final 1, por exemplo, já receberam o pagamento. Hoje, dia 15, as quantias estão sendo liberadas para aqueles que possuem NIS terminado em 2 e, assim, será sucessivamente. Então, confira quando receber o Auxílio Brasil na lotérica em fevereiro:

NIS com final 1 – 14/2

NIS com final 2 – 15/2

NIS com final 3 – 16/2

NIS com final 4 – 17/2

NIS com final 5 – 18/2

NIS com final 6 – 21/2

NIS com final 7 – 22/2

NIS com final 8 – 23/2

NIS com final 9 – 24/2

NIS com final 0 – 25/2

Vale ressaltar que existe um prazo para que os beneficiários façam o saque das parcelas do benefício. Esse prazo é de 120 dias, desta forma, o benefício que não for sacado nesse período será restituído ao programa, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Cidadania.

RELACIONADO

Qual valor do Auxílio Brasil em fevereiro + calendário de 2022