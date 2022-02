Auxílio Brasil: vai ter o benefício extraordinário em fevereiro?

Confira se vai ter o benefício extraordinário em fevereiro para as famílias do Auxílio Brasil - Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil

Ao fazer a consulta do Auxílio Brasil a ser pago em fevereiro, beneficiários têm relatado que o valor previsto para ser depositado está bem abaixo dos R$ 400 que foram prometidos pelo governo federal. Por conta disso, surgiu a dúvida se vai ter o benefício extraordinário em fevereiro para complementar o pagamento. Diante disso, veja o que se sabe sobre o pagamento deste mês.

Vai ter o benefício extraordinário em fevereiro?

Sim, vai ter o benefício extraordinário em fevereiro cujo pagamento está confirmado para começar na próxima semana. Esse dinheiro será depositado junto com os pagamentos do Auxílio Brasil nas seguintes datas:

NIS com final 1 – 14/2

NIS com final 2 – 15/2

NIS com final 3 – 16/2

NIS com final 4 – 17/2

NIS com final 5 – 18/2

NIS com final 6 – 21/2

NIS com final 7 – 22/2

NIS com final 8 – 23/2

NIS com final 9 – 24/2

NIS com final 0 – 25/2

Segundo o Ministério da Cidadania, os aplicativos utilizados para fazer a consulta do benefício estão informando um valor parcial porque o processamento da folha de pagamentos deste mês ainda não foi concluído. “Os valores totais, incluindo o benefício extraordinário, estão integralmente disponíveis em todos os canais de consulta a partir da próxima segunda-feira,” informou a pasta.

Vale lembrar que esse pagamento complementar está garantido pelo decreto nº 10.919 de 29 de dezembro de 2021, que prorrogou o pagamento do benefício extraordinário destinado às famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil até dezembro de 2022.

Valor do benefício extraordinário pago em fevereiro

A quantia do benefício extraordinário em fevereiro é diferente para cada família participante do Auxílio Brasil, visto que equivale ao valor que é necessário para se alcançar os R$ 400 que foram prometidos pelo governo. Para isso, o governo calcula a soma do Benefício Primeira Infância, do Benefício Composição Familiar, do Benefício de Superação da Extrema Pobreza e do Benefício Compensatório de Transição.

Para entender melhor, considere uma pessoa que recebe R$250,00 referente à soma dos benefícios básicos do programa. Então, para que o Auxílio Brasil mensal atinja os R$400 o governo precisa pagar mais R$150 reais que é referente ao benefício extraordinário.

Mas vale lembrar que a quantia total desse pagamento pode aumentar caso as famílias atendam aos requisitos dos demais benefícios complementares do programa. São eles: Auxílio Criança Cidadã; Benefício Compensatório de Transição; Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Júnior; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.

Quem vai receber o benefício extraordinário em fevereiro?

O benefício extraordinário será pago àquelas famílias que, mesmo com a soma dos benefícios do programa recebem menos que R$400. Mas para haver a liberação do dinheiro neste mês, também está sendo verificada se a família continua cumprindo os critérios de elegibilidade, que se referem à atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) e se a mesma atende às condicionalidades do programa.

Dentre elas está o cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 7 anos, além da realização do pré-natal para gestantes. Além disso, é necessário manter frequência escolar mensal mínima de 60% para beneficiários que possuem entre 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários que possuem idade entre 6 a 15 anos, bem como, de 16 a 21 anos incompletos.

Vale ressaltar que essas condicionalidades garantem o direito de permanência no programa e também precisam ser observadas pelas 556 mil novas famílias que foram incluídas no Auxílio Brasil, com isso, neste mês o programa passa a atender 18,05 milhões de famílias de baixa renda.

Consulta do benefício extraordinário

Agora que sabemos que vai ter o benefício extraordinário em fevereiro, saiba que é possível confirmar se você receberá esse pagamento. Isso pode ser feito por aplicativo ou telefone, basta ter em mãos o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) da família.

A primeira opção para fazer essa consulta é o app Caixa Tem. A plataforma já é conhecida por muitos beneficiários que antes recebiam o auxílio emergencial, sendo assim, também é possível ver o extrato da conta-poupança digital. Para isso, siga o seguinte passo a passo:

faça download em seu celular ou atualize o aplicativo Caixa Tem; clique na opção “Entrar”; clique em “Mostrar saldo”; para conferir todos os detalhes e confirmar se vai ter o benefício extraordinário em fevereiro, escolha a opção “Extrato”;

A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo Auxílio Brasil, então, acesse a plataforma e informe o número do CPF do responsável familiar e a senha cadastrada no sistema. Depois, siga as orientações do aplicativo para confirmar todos os dados de acesso e clique em “ver parcelas”.

Feito isso, procure pela sigla sigla “BEN EXTRA” para confirmar se você vai ter o benefício extraordinário em fevereiro. Outra opção para essa consulta é ligando para o telefone 111, assim, escolha a opção 1 para entrar em contato com os atendentes da Caixa Econômica Federal. Caso tenha apenas o NIS (Número de Identificação Social), clique na opção 2 para saber informações sobre o valor e a data do pagamento.

RELACIONADO

Como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado em 2022?