Confira todas as formas de como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado - Foto: Reprodução/Pixabay

O pagamento de janeiro começou a ser liberado nesta semana para as famílias que atendem aos requisitos do programa

Como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado em 2022? Milhares de pessoas ficaram de fora do programa em 2022, então veja a seguir todas as formas de fazer a consulta que estão disponíveis através dos canais oficiais do governo que foram criados para orientar os cidadãos.

Como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado

Quando o Auxílio Brasil é concedido, a Caixa Econômica Federal informou que envia uma correspondência para o endereço da família. Nesta carta constam todas as informações necessárias para que o cidadão receba o pagamento. Mas aqueles que ainda não tiveram nenhuma resposta sobre a liberação desse benefício já podem conferir se foram aceitos no programa.

Mas quem está se perguntando como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado deve se lembrar que as informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone, internet ou atendimento presencial. Então, veja a seguir como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado:

Consulta do Auxílio Brasil pelo telefone: estão disponíveis três números para que o cidadão possa saber se o Auxílio Brasil foi aprovado. O primeiro é o telefone 111, que dá acesso à Central de Atendimento Caixa e disponibiliza atendimento específico para beneficiários do programa.

Neste caso, o atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Caixa Econômica Federal também disponibiliza o número 0800 726 0207 para entrar em contato com o Atendimento CAIXA Cidadã. Esse telefone também oferece informações sobre outros benefícios disponíveis para os trabalhadores.

Além disso, para saber se o Auxílio Brasil foi aprovado o cidadão também pode ligar para a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania pelo número 121. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Consulta do Auxílio Brasil pela internet: para quem está em busca de como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado, destacamos uma forma bem simples de verificar isso: basta acessar o aplicativo Auxílio Brasil Caixa. Para isso, faça o download do app e se cadastre, informando o CPF, data de nascimento e nome completo do beneficiário.

Assim que o acesso for liberado, será possível conferir se você foi aprovado ou não para receber o Auxílio Brasil. Da mesma forma, está disponível o aplicativo Caixa Tem, que possui um processo de acesso aparecido com o app Auxílio Brasil, visto que todos os dados estão interligados pela Caixa Econômica Federal.

Desta forma, faça login com CPF e senha, depois confira se o pagamento foi aprovado clicando na conversa com o chatbot, que se trata de um atendente virtual. Após isso, consulte se a parcela do meu benefício está disponível.

Atendimento presencial sobre o Auxílio Brasil: quem desejar fazer a consulta e esclarecer suas dúvidas sobre o programa pode ir até uma das agências da Caixa Econômica Federal e solicitar atendimento. Para isso, tenha em mãos um documento de identificação com foto, informe o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social).

Não fui aprovado no Auxílio Brasil, o que fazer?

Se você descobriu que seu pagamento do Auxílio Brasil, então será necessário confirmar se o indivíduo atende aos requisitos do programa.

Dentre as obrigatoriedades para receber o pagamento está a renda familiar mensal que, por pessoa, deve ser igual ou inferior a R$ 105,00 para as famílias serem consideradas em situação de extrema pobreza. Por sua vez, quem tem renda familiar per capita de R$ 100,01 a R$ 200,00 se enquadra na situação de famílias pobres e também podem participar do programa.

Esses dados são conferidos por meio do CadÚnico, portanto, a orientação do Ministério da Cidadania é de que os cidadãos interessados em participar do programa em 2022 façam a atualização desse cadastro sempre que houver alguma mudança como nascimento de alguém na família, falecimento, mudança de endereço, dentre outros.

Para confirmar se o seu cadastro está em dia acesse o site www.meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico ou aplicativo Meu CadÚnico e informe o nome completo, data de nascimento, nome da mãe, assim como o estado e município. Se for necessário fazer a atualização basta procurar o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou a prefeitura de cada município.

Depois disso, é necessário aguardar a próxima seleção que será feita pelo Ministério da Cidadania. Ainda não foi divulgado uma data oficial para isso acontecer, mas o governo informou que a seleção de famílias e a concessão de benefícios do Auxílio Brasil acontecerão todos os meses.

Isso será feito de modo automatizado por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), para isso, será considerada a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias que são atendidas pelo programa em cada município brasileiro, além do limite orçamentário que está disponível para o Auxílio Brasil durante este ano.

