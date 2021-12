Auxílio Brasil: valor de 400 reais vai até quando?

Com a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, o Governo Federal abriu espaço no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, em 2022. No dia 10 de dezembro, os últimos pagamentos do benefício de 2021 começaram a ser feitos e a previsão é de que, em janeiro, os beneficiários comecem a receber no dia 18, de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Saiba até quando vai o Auxílio Brasil de 400 reais.

Auxílio Brasil de 400 reais vai até quando?

A PEC dos Precatórios e a aprovação do orçamento de 2022 pelo Congresso Nacional era o que faltava para o governo garantir o pagamento e a ampliação do Auxílio Brasil no próximo ano. O valor médio de 400 reais deve chegar a quase 18 milhões de brasileiros já a partir de janeiro, quando começam a ser feitos os primeiros depósitos do ano.

No entanto, diante de tantas incertezas econômicas, milhões de beneficiários ainda têm dúvidas quanto aos pagamentos prometidos para 2022. O Auxílio Brasil no valor de 400 reais vai até quando? A boa notícia é que, com a aprovação do orçamento, esse valor está garantido pelo menos até dezembro.

No entanto, ainda não se sabe até quando o valor de 400 reais do Auxílio Brasil será mantido. Isso porque, para 2023, o benefício também depende de aprovações, que devem ser votadas somente no fim de 2022. Somente em novembro, quando foi paga a primeira parcela do Auxílio Brasil, o valor foi abaixo de R$ 400.

Quem vai receber o Auxílio em 2022?

Como o Auxílio Brasil de dezembro chegou a cerca de 14,5 milhões de brasileiros e, por falta de verba, não foi possível beneficiar todos os cidadãos que recebiam o extinto Bolsa Família, em janeiro o governo vai priorizar a fila do antigo benefício. Além dessas pessoas, também está aguardando quem já está no CadÚnico – exigência básica para o pagamento do Auxílio Brasil.

O benefício criado para substituir o Bolsa Família é destinado a famílias em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até $100) e de pobreza (renda até $200 por pessoa). Já em janeiro, portanto, mais de 3 milhões de pessoas devem ser incluídas no Auxílio Brasil e receber o valor médio de 400 reais.

Até quando vai o cadastramento no CadÚnico para receber o Auxílio Brasil de 400 reais?

Não há data limite para que as famílias que se encaixam nas regras do Auxílio Brasil façam seus cadastros no CadÚnico e tentem receber o valor de 400 reais. No entanto, o cadastramento não garante o direito ao benefício.

Quem deseja se cadastrar na base de dados do governo, deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo munido dos documentos pessoais de todos os membros familiares, comprovantes de frequência escolar dos menores de 21 anos, comprovantes de vacina e de acompanhamento pré-natal, se houver alguma gestante no grupo familiar.

Para saber se está elegível para o Auxílio Brasil de 400 reais, o cidadão pode consultar a situação cadastral no pelo site, pelo aplicativo do CadÚnico para celular ou pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita). O cadastro e a atualização de dados só podem ser feitos presencialmente no CRAS.