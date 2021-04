Auxílio emergencial: 18 milhões de pessoas devem ficar de fora; quem são?

O auxílio emergencial começou a pagar uma nova rodada de benefícios. Este ano, no entanto, o número de beneficiários deve sofrer uma queda de 18 milhões de beneficiários. Isso porque, a verba reservada a ajuda emergencial do governo sofreu uma queda, sendo limitada a R$ 44 bilhões ao longo do ano. O Ministério da Cidadania almeja alcançar 40 milhões de famílias em 2021.

No final do ano passado, em dezembro, mais de 58 milhões de pessoas estavam recebendo a extensão do auxílio emergencial. Durante todo o ano de 2020, mais de 67 milhões de pessoas foram contempladas. Isso significa que um investimento de R$ 320 bilhões no programa durante o período.

Como o valor previsto para este ano é menor, o número de pessoas teve que diminuir. Uma das novas regras do governo federal é que apenas um beneficiário por família pode receber a ajuda. Durante o ano passado até duas pessoas por família podiam receber os valores.

Em 2021 o auxílio pagará as parcelas durante quatro meses (abril, maio, junho e julho). Os valores também estão atualizados e podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375.

Quem ficou de fora do auxílio emergencial 2021?

Trabalhadores com carteira assinada;

Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial ou residual cancelado em 2020;

Cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial e Bolsa Família;

Quem mora no exterior;

Quem está preso em regime fechado ou tenha o CPF vinculado ao auxílio reclusão;

Pessoas com menos de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes;

Estagiário, residente médico ou residente multiprofissional e beneficiário de bolsa de estudo.

Como contestar auxílio negado 2021?

As pessoas consideradas inelegíveis pelo Dataprev tem a opção de contestar a análise feita pelo órgão. Caso o beneficiário não considere a decisão correta com a realidade em que vive, basta selecionar a opção “Contestar” no site da Cidadania do auxílio emergencial.

Auxílio emergencial: por quais motivos o benefício pode ser negado?

Passo a passo para contestar o auxílio negado

Acesse o site da Cidadania (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/) Digite o número do CPF Em seguida, escreva o nome completo do beneficiário Preencha o campo indicado para o nome da mãe Logo após a data de nascimento do beneficiário Por fim, confirme no recaptcha “Eu não sou um robô” Caso apareça como “Inelegível”, leia o motivo e, se não concordar, clique em “Contestar”.

Leia também:

Auxílio emergencial 2021: quando que o saque fica disponível?