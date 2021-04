Auxílio emergencial: 200 mil trabalhadores vão receber a ajuda este ano

A nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial tem mais 200 mil trabalhadores incluídos nos pagamentos. Esse novo grupo vai receber o valor da ajuda emergencial a partir do próximo dia 15 de abril.

Em uma entrevista durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, na última quinta (8), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, comentou sobre o novo público atingido pelo auxílio emergencial.

“Estão sendo feitas novas análises e, hoje mesmo, 200 mil novas pessoas foram aprovadas e receberão os pagamentos a partir de 15 de abril. Pessoas que fizeram o pedido no ano passado, mas que por algum motivo não foram aprovadas”, disse.

De acordo com o presidente do banco responsável pelo repasse dos valores, o objetivo é alcançar uma gama maior de trabalhadores que tenham direito ao benefício. Nesse sentido, as regras de concessão do auxílio emergencial podem ser alteradas para que um maior número de pessoas possam receber os valores. A alteração, contudo, deve partir do governo federal.

Este é o caso dos trabalhadores que, em 2020, estavam empregados formalmente com a carteira assinada, só que, neste ano, estão sem trabalho. De acordo com as regras do auxílio emergencial 2021, para receber os valores os beneficiários precisam ter recebido a ajuda em dezembro do ano passado.

Guimarães ainda salientou que “está havendo uma análise no Ministério da Cidadania para verificar novas pessoas que possam entrar e ter direito ao benefício. No primeiro grupo de 40 milhões não entrou, mas existe esta análise para ampliar para mais alguns milhões. Sugerimos ligar no 111 ou ver no auxilio.caixa.gov.br”.

Este ano, o auxílio emergencial vai conceder o benefício a mais de 40 milhões de pessoas. Desse número mais trabalhadores devem estar nas novas rodadas de pagamentos, como é o caso dos 200 mil incluídos esta semana.

Como saber se vou receber o Auxílio Emergencial 2021?

A consulta do auxílio emergencial 2021 precisa ser feita no site da Cidadania. Por lá, o governo federal indica quais beneficiários estão inclusos na nova rodada de pagamentos. Além disso, os cidadãos que tiveram seus pedidos negados também aparecem por lá, para estes é possível contestar a decisão em caso de justificativa plausível.

Confira a seguir como fazer a consulta do auxílio emergencial no site da Cidadania.

Acesse o site da Cidadania (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/) Digite o número do CPF Em seguida, escreva o nome completo do beneficiário Preencha o campo indicado para o nome da mãe Logo após a data de nascimento do beneficiário Por fim, confirme no recaptcha “Eu não sou um robô”

Leia também:

Auxílio emergencial: por quais motivos o benefício pode ser negado?

Auxílio emergencial ’em processamento’; saiba o que fazer nessa situação

Auxílio emergencial: trabalhador com carteira assinada pode receber?