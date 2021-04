Auxílio emergencial ’em processamento’; saiba o que fazer nessa situação

Milhões de brasileiros começaram a receber a nova rodada de pagamentos da ajuda do governo federal na última terça-feira (06). Por outro lado, alguns beneficiários que consultaram o auxílio emergencial encontraram o status “em processamento”. Veja, a seguir, o que isso significa e saiba como resolver.

Para o pagamento do auxílio emergencial 2021, cerca de 18 milhões de beneficiários deixaram de receber os valores. Isso porque o orçamento deste ano para ajudar a população está limitado a R$ 44 bilhões. Com isso, não seria possível atender aos mais de 67 milhões de brasileiros que receberam o benefício em 2020.

O que significa auxílio emergencial ’em processamento’?

O Dataprev já divulgou a lista de quem pode receber o auxílio emergencial no site da Cidadania. A consulta pode ser feita a partir do CPF do beneficiário. Lá é possível encontrar se o cidadão está “Elegível”, e o valor das parcelas, ou “Inelegível”, e a opção de contestar.

Ainda assim, alguns usuários se deparam com a mensagem “Em Processamento” no portal de consultas. Isso significa que as informações do beneficiário ainda estão sob análise do Dataprev. Nesse sentido, ainda não é possível saber se o auxílio emergencial será concedido ou não.

O Ministério da Cidadania não informou a data exata da conclusão das análises. Contudo, os dados devem ser processados já nos próximos dias. Os beneficiários que nasceram em janeiro, mas que ainda estão ’em processamento’ devem receber o valor retroativo, se tiverem o auxílio aprovado, pois o pagamento para este grupo já foi feito.

A dica é que os beneficiários fiquem de olho no site da Cidadania durante os próximos dias. Em caso de inelegibilidade, é possível contestar a justificativa do Dataprev.

Como consultar o auxílio emergencial no site da Cidadania?

O primeiro passo é entrar no site da Cidadania (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Em seguida, basta informar o nome completo; Logo após, preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Informe a data de nascimento; Feito isso, selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

