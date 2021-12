Auxílio emergencial 2021: como fazer consulta da parcela extra

Oficialmente o calendário de pagamentos do auxílio emergencial terminou em outubro, no entanto, um grupo de beneficiários ainda têm direito de receber o benefício. O dinheiro começou a ser liberado no dia 3. Para saber se você também vai receber o auxílio emergencial 2021 faça consulta da parcela extra. Veja a seguir como é simples esse procedimento.

Auxílio emergencial 2021 – consulta da parcela extra

A Dataprev liberou aos beneficiários do auxílio emergencial 2021 a consulta da parcela extra. Assim, é possível conferir a situação do benefício por meio do site Consulta Auxílio que pode ser acessado pelo computador ou celular, através do endereço https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/. Depois, siga o seguinte passo a passo:

– informe o CPF do beneficiário;

– registre o nome completo;

– informe o nome da mãe (ou clique em “mãe desconhecida”);

– informe a data de nascimento;

– aperte o botão “não sou robô”;

– clique na opção “enviar”;

Você será direcionado para outra página do auxílio emergencial 2021, a consulta estará disponível na aba “Resultado do Processamento”, para conferir o resultado da contestação do auxílio emergencial que foi negado.

É possível conferir se o auxílio emergencial 2021 foi aprovado e será enviado para Caixa Econômica Federal, que é responsável pelos pagamentos. Também é possível conferir o valor que será liberado. As quantias variam conforme o perfil familiar e possui valores entre R$150 e R$375.

É importante lembrar que os cidadãos inscritos no antigo programa Bolsa Família e que receberam as parcelas do auxílio emergencial 2021, não precisam fazer a consulta. Neste caso, aqueles que foram considerados elegíveis receberão o pagamento de forma automática.

O pagamento é a 8ª parcela do auxílio emergencial 2021?

Não. O benefício pago a partir desta sexta-feira se refere aos valores retroativos do auxílio emergencial 2021 para quem teve a 7ª parcela suspensa no mês de outubro. Isso aconteceu por possíveis irregularidades que foram constatadas na revisão mensal que é feita pelo Ministério da Cidadania.

Ainda não há informações oficiais sobre o pagamento da 8º parcela do auxílio emergencial, mas existe a possibilidade do retorno desse programa caso o governo não consiga a aprovação da PEC dos precatórios que irá viabilizar o Auxílio Brasil, novo programa de distribuição de renda.

Quem vai receber a parcela extra?

Somente terão acesso ao dinheiro aqueles que fizeram a contestação no site da Dataprev até o dia 30 de novembro e foram considerados elegíveis ao pagamento devido ao cumprimento dos requisitos do programa. Dentre eles, estão:

estar dentro do limite da renda por pessoa que é de meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda total familiar não ultrapasse três salários mínimos (R$ 3.135,00)

estar com o CPF regular

não possuir vínculo de trabalho ativo

não estar recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou trabalhistas, como o seguro-desemprego;

não residir no exterior

ter feito o saque ou movimentação regular das outras parcelas através do Caixa Tem

Mais de 20 mil pessoas contestaram o bloqueio do benefício e tiveram seus dados verificados novamente, segundo informações da Secretaria Nacional do Cadastro Único (SECAD). Apesar disso, o benefício será pago apenas para 11.279. Nesse grupo também estão os pedidos de contestação que são provenientes de decisões judiciais.

