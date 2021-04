Está prevista para hoje, sexta-feira 02/04, a divulgação da lista dos trabalhadores com direito ao auxílio emergencial 2021. Os pagamentos terão início em 6 de abril e seguirão cronograma de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

A previsão inicial era de que a consulta estaria liberada na quinta-feira, dia 1º, mas foi adiada, porque o sistema online com todas as informações ainda não estava concluído.

Consultar lista dos aprovados do Auxílio Emergencial 2021

A verificação se tem o nome na lista poderá ser feita na página https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta. Será preciso informar o número do CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Para isso, também poderá ser acessado o site da Caixa, no auxilio.caixa.gov.br., ou pelo telefone 111. O serviço é gratuito e a ligação deve ser realizada por meio de um telefone fixo.

Quando começa o pagamento?

O pagamento do auxílio emergencial, que começa dia 6 de abril, será feito em quatro parcelas. O valor varia de acordo com o tamanho e o perfil da família. Vai de R$ 150 para quem vive sozinho, e chega a R$ 375, nos casos de mulheres que criam seus filhos sozinhas. O valor médio do benefício, portanto, é de R$ 250.

Não será necessário se deslocar até uma agência da Caixa para retirar o dinheiro. O ideal é evitar filas e aglomerações.

O calendário de pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e em duas etapas: a primeira com depósito em Conta Poupança Social Digital, em que a movimentação é feita por meio de aplicativo do Caixa Tem, a segunda de acordo com calendário para saques ou transferências para outros bancos.

A expectativa é a de que o benefício será pago a 45,6 milhões de pessoas, os mesmos que tiveram direito a receber no ano passado. Os primeiros a receber serão os beneficiários do Cadastro Único. Em seguida, os que recebem ao Programa Bolsa Família, de 16 a 30 de abril.

Quem pode receber o benefício?

Para ter direito ao auxílio emergencial, a renda por pessoa da família não pode ser superior a R$ 550; a renda total dos membros da família tem de ser de até três salários mínimos, total de R$ 3.300; apenas um participante da família terá direito ao benefício; ser maior de 18 anos; não ter emprego formal; não ter recebido mais de R$ 28.559,70 em 2019; não ser proprietário de bens superiores a R$ 300 mil no fim de 2019.

Também estão fora da cobertura do auxílio emergencial os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares, ou que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial.

Qual o valor do auxílio emergencial 2021?