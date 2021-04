Auxílio emergencial 2021 começa a ser pago no dia 6 de abril

Quando começa o pagamento do auxílio emergencial 2021? O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (31) que o auxílio emergencial 2021 começa a ser pago a partir da próxima terça-feira, dia 6 de abril. Contudo, o calendário completo ainda não foi divulgado pelo governo. Ao todo serão quatro parcelas ao longo de abril, maio, junho e julho.

Os beneficiários do auxílio emergencial podem verificar a partir desta quinta-feira, 1º de abril, se foram aprovados para receber os novos valores. A consulta deve ser feita no site do Dataprev.

As pessoas que moram sozinhas irão receber auxílio mensal de R$ 150. As famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres recebem o valor de R$ 250. Por fim, as mães solteiras e beneficiários do Bolsa Família recebem o valor de R$ 375.

Os valores do auxílio emergencial, bem como no ano passado, serão repassados para os beneficiários por meio do Caixa Tem. O saque deve estar disponível algumas semanas após o depósito, mas ainda sem data confirmada.

Calendário do auxílio emergencial 2021

O governo ainda não anunciou o calendário completo de pagamentos do auxílio emergencial 2021. Contudo, o cronograma deve sair durante as próximas semanas.

Quem recebe o Bolsa Família já tem data definida de quando será feito o repasse do auxílio emergencial. O governo vai seguir o cronograma regular do programa de repasse de renda e terá início em 16 de abril.

Consultar aprovação no auxílio emergencial

O primeiro passo é entrar no ‘Portal de Consultas do Governo Federal – Dataprev’ (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Em seguida, basta informar o nome completo; Logo após, preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Informe a data de nascimento; Feito isso, selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

