Auxílio emergencial: Caixa paga benefício à 18,9 milhões de brasileiros

Nascidos em julho e agosto recebem, a partir de hoje (20), a parcela de R$ 600 ou R$ 300 do Auxílio Emergencial. Segundo a Caixa Econômica Federal, o depósito feito neste domingo será encaminhado para cerca de 6,6 milhões de brasileiros.

Última parcela do Auxílio Emergencial

A Caixa informou também que, nesta semana, será feito o pagamento da última parcela do Auxílio Emergencial para 18,9 milhões de brasileiros.

Veja o Calendário Anual do Auxílio Emergencial

Janeiro/Fevereiro – 6,2 milhões de pessoas receberam no dia 13 de dezembro

Março – 3,4 milhões de brasileiros receberam no dia 14 de dezembro

Abril – 3,2 milhões de pessoas receberam o benefício dia 16 de dezembro

Maio – 3,4 milhões de brasileiros receberam no dia 17 de dezembro

Junho – 3,3 milhões de pessoas receberam no dia 18 de dezembro

Julho/Agosto – 6,6 milhões de brasileiros recebem o Auxílio Emergencial hoje, 20 de Setembro – 4,2 milhões de pessoas vão receber no dia 21 de dezembro

hoje, 20 de Setembro – 4,2 milhões de pessoas vão receber no dia 21 de dezembro Outubro – 3,3 milhões de pessoas receberão no dia 23 de dezembro

Novembro –3,2 milhões de pessoas vão receber o benefício no dia 28 de dezembro

Dezembro – 3,2 milhões de pessoas receberão no dia 29 de dezembro

Bolsa Família

Os inscritos no Bolsa Família que recebem o Auxílio Emergencial receberão o recurso de acordo com a ordem do número final do NIS e nesta segunda-feira (21), será a vez dos beneficiários com NIS de final 8 sacarem a ajuda no valor de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Os pagamentos para os cadastrados no programa via Cadastro Único, aplicativo e pelo site do auxílio emergencial, seguem o calendário dos Ciclos criado pelo Ministério da Cidadania.

Deste grupo, além dos aniversariantes de julho e agosto que recebem hoje, – em lote válido pelo Ciclo 6 – 4,2 milhões de nascidos em setembro vão ter depositada nova parcela na segunda-feira (21) e 3,3 milhões de nascidos em outubro vão receber na quarta-feira (23). Nascidos em novembro e dezembro encerram a lista na semana depois do Natal.

Veja como ficou as datas de pagamento do benefício com o NIS

Domingo (20) – 6,6 milhões de nascidos em julho e agosto vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300;

Segunda (21) – 4,2 milhões de nascidos em setembro vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 vão poder sacar a última parcela;

Terça-feira (22) – 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 9 vão poder sacar a última parcela do Auxílio Emergencial

Quarta-feira (23) – 3,3 milhões de nascidos em outubro vão receber a última parcela de R$ 600 ou de R$ 300, e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0 vão poder sacar a última parcela;