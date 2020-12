Auxílio emergencial: nascidos em dezembro recebem neste sábado

Neste sábado (12), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial para nascidos em dezembro. Trata-se do último depósito do ciclo 5 de pagamentos, que segue com datas de depósitos e transferências até o dia 27 de janeiro. O ciclo 6 de pagamentos começa amanhã, com depósito para os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro.

Quem recebe o auxílio emergencial hoje?

Hoje, 3,3 milhões de beneficiários nascidos em dezembro recebem os R$ 600 ou R$ 300 do auxílio emergencial. O pagamento é válido para inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Nesse sentido, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Para quem entrou no início do programa, esta é a oitava parcela do benefício. Veja o número da parcela de hoje de acordo com o lote:

Beneficiários do 1° lote, que começaram a receber o dinheiro em abril, pegam a 8° parcela, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Beneficiários do 2° lote, que começaram a receber o dinheiro em maio, pegam a 7° parcela, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Cidadãos do 3° lote, que começaram a receber o dinheiro a partir de junho, pegam a 6° parcela, no valor de R$ 300 do auxílio residual;

Cidadãos que tiveram o benefício aprovado depois e ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, pegam hoje depósito de R$ 600 do auxílio emergencial.

Próximo pagamento

O dinheiro recebido neste sábado será liberado para saques e transferências no dia 27 de janeiro de 2021. Ao passo que, os aniversariantes do mês de dezembro receberão sua próxima e última parcela no dia 29 de dezembro, já no ciclo 6 de pagamentos.

Antes da liberação para saques, é possível movimentar os recursos no aplicativo Caixa Tem. Para pagar contas domésticas e boletos, bem como para fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Início do último ciclo de depósitos

Ademais, começa neste domingo o ciclo 6 de pagamentos do auxílio emergencial. Trata-se do último calendário do benefício, que segue até 29 de dezembro para depósitos. E até 27 de janeiro de 2021 para saques e transferências, mesmas datas do ciclo 5.

Por fim, veja o último calendário de depósitos em poupança social digital:

13 de dezembro: nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: nascidos em março

16 de dezembro: nascidos em abril

17 de dezembro: nascidos em maio

18 de dezembro: nascidos em junho

20 de dezembro: nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: nascidos em setembro

23 de dezembro: nascidos em outubro

28 de dezembro: nascidos em novembro

29 de dezembro: nascidos em dezembro

