Auxílio emergencial: Paulo Guedes nega prorrogação para 2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira, negou que o auxílio emergencial seja prorrogado para além de dezembro deste ano .

Fim do auxílio emergencial?

Em suma, os depósitos liberados pelo Governo Federal para os beneficiários não seguirão para 2021. Paulo Guedes também disse que o estado de calamidade também será revogado no fim do ano.

Na entrevista, Paulo Guedes informou que não há decisão alguma sobre prorrogação do auxílio emergencial, ou qualquer articulação nessa linha .

“O estado de calamidade pública vai até o fim de dezembro. E no fim de dezembro acabou tudo isso. Ponto. Essa é a informação. Não tem prorrogação, não tem nada disso”, explicou.

E prosseguiu sobre o auxílio emergencial: “Terminou o ano. Zero. O ministro da Economia está descredenciando qualquer informação a respeito de uma decisão de prorrogar aquilo . Estou descredenciando”, enfatizou Paulo Guedes.

Importância da ajuda

Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que o fim dos pagamentos do auxílio emergencial em dezembro deste ano deve deixar 38 milhões de pessoas desempregadas e sem assistência .

Segundo o estudo, esse número revela as pessoas que recebem o auxílio, mas que não são cadastrados no programa do Bolsa Família.

Por isso, o governo se apressa em planejar um substituto para o auxílio emergencial. Esse programa deve ser o Renda Cidadã, que sofre com impasses em Brasília. Ainda não há consenso sobre de onde viria o dinheiro para financiar o programa.

Levantamento da XP Investimentos com parlamentares mostra que 45% dos deputados consultados concordam que o auxílio emergencial deva ser prorrogado em 2021, enquanto não sai um programa permanente.

Foram ouvidos 174 dos 513 deputados federais, entre os dias 14 e 30 de setembro. A proporção respeita a proporcionalidade das bancadas de deputados da oposição (25,5%) e dos demais partidos (74,5%).

Mais informações sobre o auxílio podem ser obtidas no site da Caixa.