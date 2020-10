Veja o calendário do auxílio emergencial para essa semana

Hoje (05) a Caixa Econômica Federal deposita nova parcela do auxílio emergencial para 3,3 milhões de aniversariantes de fevereiro. Os pagamentos são feitos em ciclos, que são organizados a partir do mês de aniversário dos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família (para esses, as datas são outras). Confira então o calendário de pagamentos dessa semana:

Segunda-feira – 05/10

Nesta segunda-feira, trabalhadores nascidos em fevereiro, recebem parcelas de R$ 600 ou R$ 300, a depender do mês que teve seu cadastro aprovado. Nesse primeiro momento, o dinheiro fica disponível apenas para movimentações digitais no aplicativo Caixa Tem. A saber, os saques serão liberados a partir do dia 7 de novembro. Os pagamentos de hoje são referentes ao ciclo 3.

Trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, adquirem agora a sexta parcela, já com o valor reduzido de R$ 300. Ou ainda R$ 600, no caso de mulheres chefe de família;

Quem começou a receber o auxílio emergencial entre maio e junho, ainda ganha uma das cinco parcelas no valor de R$ 600 ou R$ 1.200;

Pessoas que fizeram contestação e tiveram o cadastro aprovado entre o final dos meses de julho e agosto, recebem agora a primeira parcela do benefício.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Terça-feira – 06/10

Em seguida, aniversariantes do mês de junho podem sacar o auxílio ou realizar transferência bancária na terça-feira (06/10). O que faz parte do ciclo 2.

Quarta-feira – 07/10

Já na quarta-feira (07) a Caixa realiza pagamentos referentes ao ciclo 3 para trabalhadores nascidos em março. O dinheiro fica disponível no aplicativo Caixa Tem.

Pessoas que já receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, se beneficiam agora da sexta parcela com valor reduzido pela metade, por R$ 300 ou R$ 600;

Demais trabalhadores que ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, recebem a próxima parcela de R$ 600 ou R$ 1200.

Quinta-feira – 08/10

Então, na quinta-feira (08) aniversariantes de julho terão direito de sacar ou realizar transferências bancárias da última parcela recebida do auxílio. O que faz parte do ciclo 2.

Sexta-feira – 09/10

Ademais, quem nasceu em abril recebe novas parcelas do benefício na sexta-feira (09), os pagamentos são referentes ao ciclo 3.

Trabalhadores que já receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, recebem a sexta parcela com valor reduzido pela metade. Ou seja, R$ 300 ou R$ 600;

Pessoas que ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, recebem a sua próxima parcela de R$ 600 ou R$ 1200.

Domingo – 11/10

Por fim, no início da próxima semana trabalhadores que fazem aniversário em maio, e que não são beneficiários do Bolsa Família, recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. Novamente, relacionada ao ciclo 3.

Pessoas que já receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial, se beneficiam neste dia da sexta parcela com valor reduzido pela metade. Sendo assim, R$ 300 ou R$ 600.

Trabalhadores que ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, recebem a sua próxima parcela de R$ 600 ou R$ 1200.