Auxílio emergencial: transferência via PIX será liberada somente em maio

Os beneficiários do auxílio emergencial já estão recebendo o primeiro lote dos novos pagamentos. Para fazer um Pix, transferência ou saque dos valores, no entanto, só ficam disponíveis a partir de maio.

O cronograma de saques do auxílio emergencial segue um calendário especifico. Com isso, os valores depositados na conta do Caixa Tem poderão ser sacados ou transferidos cerca de mês após o depósito do dinheiro.

Enquanto o saque não fica disponível, o valor do benefício pode ser usado para outras coisas. No Caixa Tem os beneficiários conseguem pagar boletos, fazer compras utilizando o cartão de débito virtual e compras via QR Code nas maquininhas das lojas.

Segundo a Caixa, o dinheiro disponível nas contas do Caixa Tem que não é depósito do auxílio emergencial pode ser movimentado normalmente pelos clientes. Com isso, os clientes conseguem sacar, transferir e fazer Pix desses valores normalmente.

Transferir auxílio emergencial do Caixa Tem pelo PIX

Os clientes do Caixa Tem também podem transferir o valor do auxílio pelo Pix. No entanto, é necessário cadastrar uma chave de acesso do meio de pagamento no aplicativo. A chave pode ser o CPF, número de telefone, e-mail ou um número aleatório do sistema.

Para criar a chave Pix no Caixa Tem, é necessário acessar o menu principal do aplicativo e clicar em “PIX”.

A transferência do auxílio emergencial pelo Pix estará disponível conforme o calendário de saques.

Calendário de saques do auxílio emergencial

O calendário de saques do auxílio emergencial foi disponibilizado pela Caixa. O cronograma segue o mês de aniversário, sendo assim cada beneficiário terá o seu dia de saque. As primeiras parcelas estarão disponíveis para saque entre 4 de maio e 4 de junho.

Primeira parcela

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do primeiro ciclo, de abril.

Mês de aniversário Depósito na conta digital Saques Janeiro 6 de abril 4 de maio Fevereiro 9 de abril 6 de maio Março 11 de abril 10 de maio Abril 13 de abril 12 de maio Maio 15 de abril 14 de maio Junho 18 de abril 18 de maio Julho 20 de abril 20 de maio Agosto 22 de abril 21 de maio Setembro 25 de abril 25 de maio Outubro 27 de abril 27 de maio Novembro 29 de abril 1 de junho Dezembro 30 de abril 4 de junho

Segunda parcela do auxílio emergencial 2021

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do segundo ciclo, de maio de junho.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 16 de maio 8 de junho Fevereiro 19 de maio 10 de junho Março 23 de maio 15 de junho Abril 26 de maio 17 de junho Maio 28 de maio 18 de junho Junho 30 de maio 22 de junho Julho 2 de junho 24 de junho Agosto 6 de junho 29 de junho Setembro 9 de junho 1 de julho Outubro 11 de junho 2 de julho Novembro 13 de junho 5 de julho Dezembro 16 de junho 8 de julho

Sacar a terceira parcela do auxílio emergencial

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do terceiro ciclo, de junho e julho.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 20 de junho 13 de julho Fevereiro 23 de junho 15 de julho Março 25 de junho 16 de julho Abril 27 de junho 20 de julho Maio 30 de junho 22 de julho Junho 4 de julho 27 de julho Julho 6 de julho 29 de julho Agosto 9 de julho 30 de julho Setembro 11 de julho 4 de agosto Outubro 14 de julho 6 de agosto Novembro 18 de julho 10 de agosto Dezembro 21 de julho 12 de agosto

Quarta parcela

Confira o cronograma de depósito na conta digital e de saque do auxílio emergencial do quarto ciclo, de julho e agosto.

Mês de aniversário Uso digital Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1 de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1 de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Leia mais notícias em DCI.