Auxílio-reclusão foi criação do governo PT? Saiba quem sancionou lei

Na segunda quinzena de janeiro de 2023, diversas informações falsas circularam sobre o auxílio-reclusão. Para esclarecer como ele funciona, explicamos quem criou o programa e quem tem direito ao salário-mínimo do benefício.

Quando o auxílio-reclusão foi criado?

O benefício auxílio-reclusão foi criado no ano de 1960 por meio da Lei nº 3.807, que foi sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek.

No Capítulo XI da Lei, o texto afirma o seguinte no Artigo 43: “aos beneficiários do segurado, detento ou recluso, que não perceba qualquer espécie de remuneração da empresa, e que houver realizado no mínimo 12 (doze) contribuições mensais, a previdência social prestará auxílio-reclusão na forma dos arts. 37, 38, 39 e 40, desta lei”.

O auxílio também é uma garantia assegurada pelo artigo 201 da Constituição Federal desde 1988, que diz que a previdência social deve ser de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e deve cumprir algumas obrigações, entre elas, atender a população com “salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda”, conforme disposto no item IV do artigo 201 da Constituição.

Trinta e um anos depois da criação da Lei nº 3.807, durante o governo Fernando Collor, em 1991, uma outra legislação fez alterações nas regras do auxílio-reclusão por meio da Lei nº 8.213.

A última mudança feita nas regras que regulamentam a concessão desse benefício foi feita depois da Reforma da Previdência, em 2019, quando foi determinado que o auxílio-reclusão não deverá ser superior que o valor do salário mínimo, e que só serão beneficiados detentos que estavam contribuindo com a Previdência Social nos 24 meses anteriores ao momento da prisão.

Todos os presos têm direito ao auxílio-reclusão?

Não. Em primeiro lugar, quem recebe o benefício não é o detento, mas familiares que dependiam do salário dele antes da prisão. Por isso, só podem receber o benefício os familiares ou dependentes de presos que atenderem uma série de parâmetros estipulados pela lei.

O objetivo é impedir que dependentes fiquem sem ajuda financeira para seu próprio sustento. As regras para receber o auxílio são essas:

Para que o familiar possa ter acesso ao auxílio, o detento deve estar trabalhando e contribuindo regularmente com o INSS até a data da prisão.

Só podem receber o benefício os dependentes de pessoas reclusas em regime fechado ou semiaberto (pessoas em regime aberto não têm direito ao auxílio-reclusão).

Provar que o detento é baixa renda. Para isso, a média dos salários de contribuição do preso, nos últimos 24 meses antes do período da prisão, deve estar dentro do limite de R$ 1.754,18.

Pode receber o companheiro ou companheira do preso ou presa, assim como o cônjuge.

Filhos menores de 21 anos ou filhos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave também podem ser os beneficiários do auxílio.

Pais, irmãos menores de 21 anos ou irmãos com deficiência também podem ter direito ao auxílio

Em 2023 o auxílio-reclusão é maior que um salário mínimo?

A Previdência Social (INSS) estabelece que o teto do benefício é o valor de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.302. Foi a Reforma da Previdência, realizada em 2019, que determinou essa regra.

Informações falsas circulam pela internet afirmando que o presidente Lula (PT) aprovou aumento no auxílio-reclusão, que iria para o valor de R$ 1.754,18, o que não procede. Esse valor de R$ 1.754,18 se refere ao limite da renda familiar que o detento tinha antes de ser preso, e que dá direito ao benefício.

Em outras palavras, presos que recebiam média salarial acima de R$ 1.754,18 nos 24 meses antes de serem detidos não são considerados de baixa renda e, portanto, têm direito ao auxílio-reclusão.

Por quanto tempo a família do detento receber o benefício?

O benefício será pago enquanto o detento estiver preso em regime fechado ou em regime semi-aberto, caso a prisão tenha ocorrido até o dia 17 de junho de 2019, quando a lei sofreu mudanças.

Caso o detento morra ou fuja da penitenciária, o benefício é suspenso. O auxílio também deixa de ser pago em caso de morte do dependente. Se o recurso é destinado a filhos ou irmãos dependentes, o benefício deixa de ser pago ao completarem 21 anos de idade.

Só não deixarão de receber dependentes que tiverem deficiência intelectual ou mental grave. Dependentes que cometerem crime e forem condenados também terão o benefício suspenso.

