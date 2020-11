Caixa planeja abrir banco digital no primeiro semestre de 2021

O banco digital é um novo formato das relações entre pessoas físicas e instituições financeiras. Sendo assim, a Caixa Econômica Federal pretende criar um banco digital nos próximos 6 meses. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou as novidades após apresentação dos resultados do banco no terceiro trimestre, nesta quarta-feira (25).

Segundo Guimarães, o banco digital da Caixa já tem 100 funcionários. Também, terá 105 contas digitais abertas pela instituição no início das operações.

Contudo, para que o banco digital tenha lançamento no primeiro semestre de 2021 precisa da aprovação do Banco Central e do Conselho de Administração da Caixa. “Estamos discutindo internamente. Há um consenso que esse é um ponto chave para o futuro da Caixa Econômica Federal. Já há uma conversa inicial no conselho de administração e algumas conversas no Banco Central”, disse Guimarães.

Sendo assim, o banco digital deve ofertar três serviços, inicialmente: liberação de microcrédito, pagamento de benefícios socias e crédito imobiliário para famílias de baixa renda. Dessa forma, a Caixa pretende atender 15 milhões de clientes.

Além disso, deve passar por processo de abertura de capital no Brasil e no Exterior, ou seja, venda de ações na Bolsa de Valores.

Banco Digital e App Caixa Tem

O app Caixa Tem foi criado para pagamento do auxílio emergencial, no primeiro semestre de 2020. Até o momento, mais de 35 milhões de beneficiários utilizam o aplicativo. Além disso, trabalhadores podem acessar seu FGTS Emergencial na plataforma. Há informações também sobre abono salarial do PIS e seguro-desemprego. Mas também, para recebimento de Bolsa Família.

O aplicativo permite fazer o pagamento de contas domésticas e boletos, bem como compras online com cartão de débito virtual.

Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos do smartphone Android ou iOS, Google Play Store ou Apple Store, respectivamente. Assim, procure por Caixa Tem e clique no botão “Instalar” ou “Obter”. Em instantes, o app ficará disponível em seu celular.

Em seguida, insira o CPF e crie uma senha com seis números para acessar o aplicativo. Depois disso, é só clicar no serviço desejado. Contudo, a Caixa alerta que para acessar informações da conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você deve colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com um código para confirmar sua identificação.

