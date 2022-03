Benefício extraordinário do Auxílio Brasil: vai até quando o pagamento?

O pagamento do Benefício extraordinário do Auxílio Brasil vai até quando? Entenda como fica esse pagamento - Foto: Reprodução/Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O benefício garante o ticket mínimo de R$400 para as famílias que fazem parte do programa social

O pagamento do Auxílio Brasil será retomado na próxima semana e nele está incluído mais uma parcela do benefício extraordinário. Mas por não se tratar de um pagamento permanente, o benefício extraordinário do Auxílio Brasil vai até quando? Confira o que se sabe sobre esse pagamento.

Benefício extraordinário do Auxílio Brasil vai até quando?

O benefício extraordinário do Auxílio Brasil vai até dezembro de 2022, de acordo com o decreto nº 10.919/2021. Inicialmente, a previsão era de que esse pagamento fosse feito apenas em dezembro, mas como houve a regulamentação do Auxílio Brasil através da Lei 14.284 o governo decidiu prolongar a concessão do benefício extraordinário para garantir a quantia mínima de R$400 às famílias ao longo de 2022.

Até dezembro, o custeio desse benefício será feito por meio de dotações orçamentárias que foram incluídas no orçamento deste ano. Mas ao serem finalizados os pagamentos no último mês do ano, o governo informou que o valor do Auxílio Brasil voltará a ser pago como era habitualmente.

Diante disso, o benefício extraordinário deixará de ser depositado aos cidadãos. Segundo o governo, tendo em vista que os benefícios terão vigência limitada a 2022, não haverá repercussão orçamentária e financeira em 2023 e 2024.

Aproveite e siga o DCI no Google News

Valor do Benefício Extraordinário em 2022

O valor do benefício extraordinário do Auxílio Brasil é calculado a partir da soma dos pagamentos que integram o Auxílio Brasil. Dentre eles, estão o Benefício Primeira Infância, o Benefício Composição Familiar, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza e o Benefício Compensatório de Transição.

Portanto, para saber o valor do benefício extraordinário em 2022 é necessário somar esses pagamentos e a diferença para se alcançar o valor de R$ 400, será o valor correspondente ao Benefício Extraordinário.

Como essa quantia varia para cada beneficiário, é possível fazer a consulta do pagamento que será depositado neste mês por meio do aplicativo Auxílio Brasil. Para isso, acesse a plataforma pelo celular e informe o CPF e a senha.

Depois, procure pelo extrato de pagamento para conferir a parcela deste mês. Essa consulta também pode ser realizada através da Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal pelo telefone 111, assim, escolha a opção 1 e informe o CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

Leia também:

Como saber se vou receber o Auxílio Brasil?