Bolsa Família pode ampliar número de beneficiários em 2021

A nova rodada do auxílio emergencial ainda não começou a ser paga e o ministro da Cidadania, João Roma, já fala em reforçar o Bolsa Família para ter mais beneficiários após o fim da ajuda emergencial. A informação foi divulgada na quarta-feira (24) à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.

O auxílio emergencial de 2021 está previsto para começar a ser pago a partir de abril, e segue com outras três parcelas até julho. Atualmente, o Bolsa Família atende a mais de 14 milhões de família em todo o Brasil.

“Há um estudo no ministério buscando o fortalecimento do Bolsa Família. Tenho conversado com diversos parlamentares, de situação e de oposição, inclusive pré-agendamos uma reunião no dia 29 de março com a Frente Parlamentar de Renda”, disse o ministro.

A proposta de Roma é que ao longo do auxílio emergencial de 2021 sejam discutidas formas de ampliar o Bolsa Família. O objetivo do ministro é que o aperfeiçoamento no programa de renda seja implementado a partir de agosto. Ainda não foi divulgado quantos novos beneficiários o Bolsa deve ter.

Reformulação do Bolsa Família

A reformulação do Bolsa Família já é uma proposta prevista no Projeto de Lei 6072/19. O PL reestrutura os benefícios financeiros pagos pelo programa de repasse de renda e também garante que sejam feitas atualizações anuais dos valores que caracterizam a situação de pobreza e extrema pobreza.

Atualmente, o Bolsa Família possui o benefício básico e os variáveis. As famílias que estão em situação de extrema pobreza recebem o básico no valor de R$ 89 por mês.

Já os benefícios variáveis atendem a diversas situações. Entre os variáveis estão o que são pagos para famílias com gestantes, nutriz e crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos no valor R$ 41. O variável ‘Jovem’ é pago às famílias que tenham em sua composição adolescente, entre 16 e 17 anos, limitado a dois benefícios por família, no valor de R$ 46.

Ainda há um benefício para superação da extrema pobreza. O valor varia em razão do cálculo a partir da renda por pessoa da família e do benefício já recebido no valor de R$ 89.

Leia também:

Bolsa Família bloqueado? Saiba o que fazer

Auxílio emergencial do Bolsa Família em 2021: guia completo