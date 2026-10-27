Atualização cadastral é obrigatória para quem está com os dados desatualizados

Bolsa Família tem prazo em novembro para atualizar CadÚnico; veja quem precisa

Bolsa Família tem prazo em novembro para atualizar CadÚnico; veja quem precisa

Famílias que recebem o Bolsa Família devem ficar atentas à situação do Cadastro Único (CadÚnico). A revisão cadastral realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) busca verificar se as informações declaradas pelos beneficiários continuam de acordo com a realidade.

Uma imagem que circula nas redes sociais aponta o dia 12 de novembro de 2026 como prazo para determinados grupos. No entanto, essa data não deve ser considerada um prazo geral para todos os beneficiários: cada família precisa conferir se foi convocada e qual é a data indicada em sua notificação.

Segundo o governo federal, a atualização do CadÚnico deve ser feita a cada dois anos, mesmo quando não há mudanças nas informações familiares. Também é necessário atualizar os dados sempre que houver alterações na renda, no endereço ou na composição da família.

O que acontece se não atualizar o CadÚnico?

O descumprimento do prazo informado na convocação pode levar ao bloqueio e, posteriormente, ao cancelamento do Bolsa Família. O governo prevê etapas de regularização antes do cancelamento para as famílias incluídas nos procedimentos de revisão cadastral.

A falta de atualização também pode afetar o acesso a outros programas sociais vinculados ao CadÚnico, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, conforme as regras aplicáveis a cada benefício.

A revisão não significa que todas as famílias terão os pagamentos suspensos. A situação depende da necessidade de atualização, da convocação e do cumprimento das exigências estabelecidas pelo programa.

Como consultar a situação do cadastro?

Os beneficiários podem verificar se precisam atualizar os dados por meio dos seguintes canais:

Aplicativo ou site do Cadastro Único: consulte as informações registradas e a situação cadastral.

Aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem: confira se há mensagens ou avisos sobre pendências.

CRAS: procure o Centro de Referência de Assistência Social do município para receber orientações.

Posto do CadÚnico: o atendimento municipal pode informar quais documentos são necessários e qual é o prazo para regularização.

A consulta também pode ser feita pelo site oficial do Cadastro Único: https://cadunico.dataprev.gov.br.

Quais documentos levar para atualizar o cadastro?

A documentação para atualizar o CadÚnico pode variar conforme a situação da família e as orientações do município. Em geral, o responsável familiar deve apresentar CPF, documento de identificação com foto, comprovante de residência e os CPFs dos integrantes da família.

É importante informar corretamente a renda de todos os moradores, o endereço atual e a composição familiar. Caso tenha recebido uma convocação, o beneficiário deve seguir as instruções e respeitar o prazo indicado.

Para esclarecer dúvidas sobre o programa, também é possível entrar em contato com o Disque Social 121, canal oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Atenção: antes de se deslocar até o atendimento, confirme se existe uma pendência no cadastro e se há um prazo específico para a sua família. A atualização deve ser feita pelos canais oficiais, sem pagamento de taxas.