Beneficiários terão mudanças no cronograma dos próximos meses

Bolsa Família de novembro e dezembro será antecipado; veja as datas de pagamento

Bolsa Família de novembro e dezembro será antecipado; veja as datas de pagamento

Os beneficiários do Bolsa Família terão mudanças no calendário de pagamentos de novembro e dezembro de 2026. O governo federal anunciou a unificação dos depósitos a partir do terceiro dia de pagamento de outubro, medida que também será adotada nos dois últimos meses do ano para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos sobre as famílias de baixa renda.

A alteração foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que justificou a decisão como uma medida preventiva diante dos efeitos previstos do El Niño. Com o novo formato, os pagamentos serão concentrados em três datas, em vez de seguir a distribuição habitual ao longo dos últimos dez dias úteis do mês.

A mudança exige atenção dos beneficiários para consultar a data correta de liberação do dinheiro e organizar as despesas domésticas.

Calendário do Bolsa Família de novembro de 2026

No calendário regular, os pagamentos do Bolsa Família de novembro começariam no dia 16 e seguiriam até o dia 30, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Com a antecipação, o cronograma será concentrado em três datas.

A previsão de pagamentos é a seguinte:

Data Beneficiários 16 de novembro NIS final 1 17 de novembro NIS final 2 18 de novembro NIS finais de 3 a 0

Atenção: a distribuição acima considera a aplicação do calendário unificado anunciado pelo governo. Como o cronograma excepcional pode depender das orientações operacionais do MDS e da Caixa, o beneficiário deve confirmar a data no aplicativo oficial antes de se programar.

Em dezembro, os pagamentos também terão alteração em relação ao calendário habitual. A mudança busca permitir que as famílias tenham acesso ao benefício em um período de maior pressão sobre o orçamento doméstico, marcado pelas despesas de fim de ano.

No calendário regular de 2026, os depósitos de dezembro estão previstos para começar no dia 10. Com a unificação, os beneficiários devem acompanhar os canais oficiais para verificar as datas definitivas e a distribuição por final do NIS.

Qual é o valor do Bolsa Família?

O valor do benefício varia de acordo com a composição familiar e os adicionais aos quais cada família tem direito. O programa mantém o pagamento mínimo de R$ 600 por família, além dos valores complementares previstos nas regras de composição do benefício.

Entre os adicionais estão:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança de até 6 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar: R$ 50 para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes nas faixas etárias previstas pelo programa.

Benefício Variável Familiar Nutriz: adicional de R$ 50 para famílias com bebês de até 6 meses, conforme os critérios do programa.

O valor efetivamente depositado depende da composição da família, dos benefícios complementares e da situação cadastral.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família

Os beneficiários podem consultar a data de pagamento, o valor da parcela e a situação do benefício pelos canais oficiais:

Aplicativo Bolsa Família: permite consultar informações sobre o benefício e o calendário.

Caixa Tem: mostra os valores depositados e permite movimentar o dinheiro.

Portal Cidadão da Caixa: oferece consulta às informações do benefício.

Telefone 111: canal de atendimento da Caixa para dúvidas sobre pagamentos.

Telefone 121: atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

É necessário manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados e cumprir as exigências do programa para continuar recebendo o benefício.

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