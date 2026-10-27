Bolsa Família de novembro com aumento passa de R$ 900; veja quem tem direito ao valor

Bolsa Família de novembro com aumento passa de R$ 900; veja quem tem direito ao valor

O pagamento do Bolsa Família em novembro pode ultrapassar R$ 900 para famílias com quatro pessoas ou mais. O valor depende da quantidade de integrantes da casa, da idade dos filhos e dos adicionais previstos no programa social do governo federal.

Desde outubro de 2026, o benefício passou por uma atualização de 15,04%, que elevou o valor mínimo por família de R$ 600 para R$ 691. A mudança também alterou os valores pagos por integrante e os adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

A correção foi estabelecida pelo governo federal com base na inflação acumulada entre março de 2023 e agosto de 2026. Com a nova tabela, algumas famílias podem receber mais de R$ 900 por mês, dependendo da composição familiar.

Quanto uma família pode receber do Bolsa Família em novembro?

O valor do Bolsa Família é calculado conforme as regras do programa. A quantia mínima garantida é de R$ 691 por família, mas o pagamento pode aumentar com a inclusão dos benefícios adicionais.

Confira os valores em vigor desde outubro:

Tipo de benefício Valor mensal Renda de Cidadania R$ 164 por integrante Benefício mínimo por família R$ 691 Benefício Primeira Infância R$ 173 por criança de até 7 anos incompletos Benefício Variável Familiar R$ 58 por gestante, nutriz ou criança e adolescente de 7 a 18 anos incompletos

Os valores são definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O benefício complementar garante que a soma das parcelas da família alcance o mínimo de R$ 691 quando o cálculo por integrante resultar em uma quantia inferior.

Exemplo de família que pode receber mais de R$ 900

Uma família formada por quatro pessoas, sendo dois adultos e duas crianças pequenas, pode receber R$ 1.002 mensais, considerando que todos os integrantes sejam contabilizados no cálculo e que as duas crianças tenham direito ao adicional da primeira infância.

Veja como fica a conta:

Composição do pagamento Valor Quatro integrantes, a R$ 164 cada R$ 656 Adicional para a primeira criança R$ 173 Adicional para a segunda criança R$ 173 Total mensal R$ 1.002

Nesse exemplo, a soma das parcelas por integrante já supera o mínimo garantido de R$ 691. Por isso, o cálculo considera os R$ 656 da renda de cidadania mais os R$ 346 referentes às duas crianças.

O exemplo mostra que o número de pessoas na casa, sozinho, não determina o valor do benefício. A idade dos dependentes e o enquadramento nos adicionais também influenciam o total recebido.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ingressar no Bolsa Família, a família precisa atender aos critérios de renda do programa e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). A regra geral estabelece renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família.

O cálculo é feito somando os rendimentos dos integrantes da casa e dividindo o resultado pelo número de moradores. A inscrição no CadÚnico, porém, não garante a entrada automática no programa: a concessão depende da análise do governo federal.

As famílias também precisam manter os dados cadastrais atualizados e cumprir as exigências de saúde e educação, como acompanhamento pré-natal, vacinação das crianças e frequência escolar dos dependentes, conforme as regras aplicáveis.

Como consultar o valor do Bolsa Família de novembro

Os beneficiários podem verificar a quantia liberada para novembro pelos canais oficiais, sem precisar ir até uma agência bancária. Veja como consultar:

Aplicativo Bolsa Família: permite conferir informações sobre o benefício e a situação do pagamento.

permite conferir informações sobre o benefício e a situação do pagamento. Caixa Tem: possibilita consultar o saldo e movimentar o dinheiro depositado.

possibilita consultar o saldo e movimentar o dinheiro depositado. Portal Cidadão da Caixa: oferece acesso a informações sobre os pagamentos, conforme os serviços disponíveis.

O valor efetivamente recebido pode variar de uma família para outra. Por isso, a recomendação é consultar o extrato individual para confirmar a quantia prevista para o próximo pagamento.

Calendário do Bolsa Família de novembro

O governo federal anunciou uma mudança excepcional no calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro e dezembro de 2026. A medida prevê a unificação dos depósitos a partir do terceiro dia do cronograma para os beneficiários abrangidos pela regra, como parte das ações preventivas relacionadas aos efeitos previstos do El Niño.

Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal podem ter o pagamento antecipado para o primeiro dia do calendário. Os demais beneficiários devem conferir as datas aplicáveis ao seu caso nos canais oficiais.

O calendário e o valor individual podem ser consultados nos aplicativos oficiais. Antes de se deslocar a uma agência, o beneficiário deve verificar se o dinheiro já está disponível para movimentação.