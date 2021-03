Brasil cria 401.639 vagas formais de trabalho, em fevereiro

O mês de fevereiro terminou com 401.639 novas vagas formais de trabalho, crescimento de 55% ante o mês de janeiro, quando foram abertos 144 mil postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado, nesta terça-feira, 30, pelo Ministério da Economia.

O saldo vigoroso é o melhor registrado para o mês de fevereiro nos últimos 30 anos e elevou para 659.780 o saldo acumulado de postos de trabalho no primeiro bimestre de 2021. A abertura de vagas em fevereiro deste ano também ficou acima do total verificado há um ano, em fevereiro de 2020, mês em que foram abertas 225.648. Uma alta de 77%.

Vagas formais trabalho

No total, foram 1.694.604 carteiras assinadas no mês. No entanto, o número de pedidos de seguro-desemprego no País fechou em 486.154 pedidos, refletindo o momento de dificuldade da economia fortemente afetada pela necessidade do isolamento social para conter a covid-19. As demissões em fevereiro somaram 1.292.965. No acumulado do ano o mercado de trabalho registra 3.269.417 contratações e 2.609.637 demissões.

Entre os cinco setores da economia pesquisados, todos registraram alta no número de postos de trabalho criados. Destaque para o de serviços, que concentrou a maior parte das vagas criadas, com mais de 173.547 postos de trabalho formal no período. Na indústria Geral foram 93. 621 postos criados em fevereiro, enquanto no comércio, setor fortemente afetado negativamente pela pandemia por causa das restrições de mobilidade, houve incremento de 68.051 novas vagas criadas. Na construção civil, um dos poucos setores que durante a pandemia não foram tão afetados, foram geradas 43.469 mil novas vagas formais no mês passado. Na Agricultura a geração de novas vagas formais somou 23.055 postos.

Entre as regiões do país pesquisadas, o Sudeste concentrou a maioria das vagas criadas, com 203.213 postos. Na sequência aparecem o Sul do país, com 105.197 novas vagas, do Nordeste, com 40.864 postos criados, do Centro-Oeste, com geração de 40.077 postos e pela Região Norte, com 12.337 vagas com carteira assinada.