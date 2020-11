Caixa Tem: veja como acessar e como fazer pagamentos

O Caixa Tem permite fazer o pagamento de contas domésticas e boletos, bem como compras online com cartão de débito virtual. O aplicativo vem sendo usado desde abril, como meio dos beneficiários do auxílio emergencial receberem suas parcelas. Além disso, trabalhadores podem acessar seu FGTS Emergencial na plataforma. Há informações também sobre abono salarial do PIS e seguro-desemprego.

Como acessar?

Para usar o Caixa Tem é preciso primeiro baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular. Feito isso, o acesso é feito com o número de CPF e com uma senha de seis dígitos que pode ser registrada no mesmo momento. Para ter a conta autenticada é preciso colocar o número do celular e aguardar uma mensagem SMS para efetuar a confirmação.

Como realizar pagamentos no Caixa Tem?

Para pagar boletos e contas domésticas é preciso clicar na seção “Realizar pagamentos”. Depois escolher entre as opções “Digitar o código de barras” e “Ler o código de barras”, para digitar o código ou usar a câmera do celular para fazer a leitura. Feito isso, basta clicar em “Continuar”, verificar os dados e clicar em “Sim”. Para concluir o pagamento basta inserir a senha de cadastro. O comprovante pode ser salvo e compartilhado.

Como fazer compras online?

As compras online com o Caixa Tem podem ser feitas ao usar o cartão de débito virtual. Para isso, é necessário escolher a opção “Cartão de Débito Virtual”. A partir disso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes. Basta clicar em “gerar”. Em seguida, é só usar o código na hora de comprar pela internet. Nota-se que cada operação exige um código diferente.

Como fazer transferências no Caixa Tem?

Então, para efetuar transferências a orientação é clicar em “Transferir dinheiro”. Ao fazer isso, basta digitar os dados da conta que se deseja transferir, colocar o valor e apertar em “Confirmar”. Para concluir a transferência é preciso digitar a senha de cadastro no aplicativo. Por fim, o comprovante poderá ser salvo ou compartilhado.

Como verificar saldo?

Para ver o saldo disponível basta clicar em “mostrar saldo” no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo Caixa Tem. Se quiser ver mais detalhes sobre o uso dos recursos é preciso apertar em “Extrato”.

