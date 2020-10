Caixa Tem: veja como efetuar pagamentos sem cartão em lotéricas

Esse serviço está disponível para todos os usuários do aplicativo. Valendo tanto para quem se beneficia do auxílio emergencial, quanto para quem recebe o FGTS emergencial.

O Caixa Tem vem sendo usado desde abril, como meio dos beneficiários do auxílio emergencial receberem seus R$ 600. O aplicativo foi lançado no ano passado, mas no atual contexto pandêmico tem ganhado novas funções. A mais recente delas é a opção de realizar pagamentos em lotéricas sem usar cartão.

A saber, a plataforma permite fazer compras online por meio do cartão de débito virtual e compras em estabelecimentos físicos usando um QR Code. Consultas de saldos e transferências também estão disponíveis.

Além disso, é possível acessar informações sobre o Auxílio Emergencial, benefícios e programas sociais. Bem como dados do FGTS, Abono Salarial do PIS e Seguro-Desemprego.

Pagamentos sem cartão em lotéricas

Para usar a função basta acessar o Caixa Tem e clicar em "Pagar na Lotérica". Depois, gerar um código de pagamento, e concluir a operação em uma unidade lotérica. Então, pode-se pagar contas domésticas, como água, luz e telefone. Assim como boletos, taxas e tributos; desde que estejam no nome do titular da conta.

Para usar a função basta acessar o Caixa Tem e clicar em “Pagar na Lotérica”. Depois, gerar um código de pagamento, e concluir a operação em uma unidade lotérica. Então, pode-se pagar contas domésticas, como água, luz e telefone. Assim como boletos, taxas e tributos; desde que estejam no nome do titular da conta.

Dessa forma, se permite até três transações por dia e o valor total não pode ser superior à R$ 1.200. Não é necessário esperar as datas de saques e transferências para fazer essa operação. É possível pagar em uma das mais de 13 mil lotéricas do país assim que o dinheiro do benefício for depositado em conta poupança digital.

Poupança digital do Caixa Tem

No dia 1º de outubro o Senado aprovou por unanimidade a Medida Provisória 982, que amplia o uso da poupança digital Caixa Tem. A MP possibilita o uso da poupança para recebimento de benefícios sociais, como o abono salarial, saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre outros.

Nota-se que, inicialmente ela foi criada apenas para amparar beneficiários do auxílio emergencial sem conta bancária na Caixa.