Calendário Auxílio Brasil 2022 de março: pagamentos de 18 a 31

Uma nova parcela do Auxílio Brasil cujo valor mínimo é de R$400 começará ser paga. Para que os beneficiários possam acompanhar o depósito e saber quando irão receber o dinheiro neste mês, listamos a seguir todas as datas atualizadas do calendário Auxílio Brasil 2022 de marco.

Calendário Auxílio Brasil 2022 de março

O pagamento do Auxílio Brasil de março está marcado para começar na próxima sexta-feira, 18 e vai até o dia 31. Como depósitos são feitos de forma escalonada obedecendo o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), os primeiros a receber o benefício serão os cidadãos que possuem NIS terminado em 1.

Como a liberação desse benefício acontece somente em dias úteis para possibilitar que os cidadãos tenham acesso imediato ao dinheiro, visto que a Caixa Econômica Federal se encontra fechada aos finais de semana, os cidadãos que possuem NIS 2 receberão apenas no dia 21. Diante disso, confira o calendário Auxílio Brasil 2022 com todas as datas do benefício:

1ª semana do calendário Auxílio Brasil 2022

Quem possui NIS 1 receberá dia 18 de março (sexta-feira);



2ª semana de pagamentos do Auxílio Brasil

Quem possui NIS 2 receberá dia 21 de março (segunda-feira);

Quem possui NIS 3 receberá dia 22 de março (terça-feira);

Quem possui NIS 4 receberá dia 23 de março (quarta-feira);

Quem possui NIS 5 receberá dia 24 de março (quinta-feira);

Quem possui NIS 6 receberá dia 25 de março (sexta-feira);

3ª semana do calendário Auxílio Brasil 2022

Quem possui NIS 7 receberá 28 de março (segunda-feira);

Quem possui NIS 8 receberá 29 de março (terça-feira);

Quem possui NIS 9 receberá 30 de março (quarta-feira);

Quem possui NIS 0 receberá 31 de março (quinta-feira).

Todas as datas do calendário Auxílio Brasil 2022 estão disponíveis por meio do aplicativo Auxílio Brasil. Para conferir, basta informar o CPF e a senha cadastrada na plataforma e clicar em “Acessar”. Outra opção é conferir as datas de pagamento através do número 111 que é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e que reúne todas as informações sobre o benefício.

Como sacar o Auxílio Brasil?

Quem tem direito a receber o pagamento do auxílio Brasil de março pode fazer o saque das seguintes formas:

Saque sem cartão: para o saque no calendário Auxílio Brasil 2022, acesse o aplicativo Caixa Tem e clique na opção “saque sem cartão” e informe a quantia desejada. Depois, acesse a aba “gerar código de saque” para obter o código de saque que possui validade de uma hora.

Com esse número em mãos, vá até as casas lotéricas ou caixas eletrônicos nas agências da Caixa Econômica Federal e informe o código de seis números. Feito isso, clique em “Continuar” para finalizar a transação e retirar a quantia.

Saque com cartão: os beneficiários que faziam parte do programa Bolsa Família e foram migrados de forma automática para o Auxílio Brasil, ainda podem utilizar o cartão do antigo programa social para retirar o dinheiro. Neste caso, o saque pode ser realizado nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas.

Os novos beneficiários que foram integrados ao programa desde janeiro, podem fazer a retirada do dinheiro através do novo cartão do Auxílio Brasil que está sendo enviado para o endereço das novas famílias consideradas aptas a receber o pagamento no calendário Auxílio Brasil 2022.

Quem não possui nenhum desses cartões pode fazer o saque por meio do Cartão Cidadão, utilizando a senha que já está cadastrada junto à Caixa. A parcela deste mês ficará disponível para saque durante 120 dias após a data indicada no calendário Auxílio Brasil 2022.

