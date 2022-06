Calendário Auxílio Brasil de julho: datas dos depósitos são divulgadas

A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário Auxílio Brasil 2022 do mês de julho, que abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18/7. As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês, e em setembro contará também com dinheiro do auxílio emergencial. Veja as datas.

Calendário Auxílio Brasil de julho

Final NIS 1 – Calendário Auxílio Brasil de julho

Recebem e podem sacar o Auxílio Brasil no dia 18 de julho, 18/07, segunda-feira

Final NIS 2

Recebem e podem sacar no dia 19 de julho, 19/07, terça-feira

Final NIS 3

Recebem e podem sacar no dia 20 de julho, 20/07, quarta-feira

Final NIS 4

Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 21 de julho, 21/07, quinta-feira

Final NIS 5

Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 22 de julho, 22/07, sexta-feira

Final NIS 6

Recebem Auxílio Brasil no dia 25 de julho, 25/07, segunda-feira

Final NIS 7

Recebem Auxílio Brasil no dia 26 de julho, 26/07, terça-feira

Final NIS 8

Recebem Auxílio Brasil no dia 27 de julho, 27/07, quarta-feira

Final NIS 9

Recebem o Calendário Auxílio Brasil de julho no dia 28 de julho, 28/07, quinta-feira

Final NIS 0

Recebem Auxílio Brasil no dia 29 de julho, 29/07, sexta-feira

Valor do benefício

Os beneficiários do auxílio Brasil 2022 recebem, no mínimo, R$ 400 mensais. O benefício é calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza:

– Benefício primeira infância, no valor de R$ 130 para famílias com crianças de idade até 3 anos de idade incompletos

– Benefício composição familiar, no valor de R$ 65 mensais para famílias com gestantes, lactantes ou pessoas de idade entre 3 e 21 anos incompletos (o valor é pago uma vez para cada membro da família que se enquadre nessas situações)

– Benefício de superação da extrema pobreza, para famílias cuja renda familiar per capita mensal, mesmo somados os benefícios anteriores, seja igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza

– Benefício compensatório de transição, concedido às famílias beneficiárias do Bolsa-Família que tiverem redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do enquadramento na nova estrutura de benefícios.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses aos beneficiários inscritos Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Atualmente é pago o valor de R$ 53 e o próximo pagamento será em agosto.

Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias, até o fim de 2026, com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos últimos seis meses.

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Leia também:

Auxílio Brasil de 600 reais: o que sabemos sobre novo valor