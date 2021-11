Calendário Auxílio Brasil: confira as datas de novembro e dezembro

Teve início nesta quarta-feira, 17, o pagamento do Auxílio Brasil – o novo programa brasileiro de distribuição de renda. Durante este mês o benefício será pago para quem recebia o Bolsa Família. Esses cidadãos já podem acompanhar o calendário Auxílio Brasil dos pagamentos que acontecerão durante os meses de novembro e dezembro. Então, confira a seguir todas as datas atualizadas.

Quais as datas do calendário Auxílio Brasil em novembro?

As famílias que estavam na folha de pagamentos do Bolsa Família no mês de outubro foram incluídas de forma automática no programa Auxílio Brasil. Desta forma, os pagamentos cujo valor médio é de R$ 217,18 seguirão os mesmos procedimentos do antigo programa.

Portanto, a orientação é acompanhar as datas de acordo com o NIS (Número de Identificação Social). Diante disso, confira qual é o seu último dígito que pode ser encontrado no verso do cartão do Bolsa Família e identifique no calendário Auxílio Brasil atualizado quando o benefício será liberado pela Caixa Econômica Federal.

Segundo o calendário Auxílio Brasil, o primeiro pagamento já foi depositado para os beneficiários com o NIS com final 1. Amanhã, dia 18, será a vez daqueles que possuem NIS cujo último dígito é 2 e, assim, sucessivamente. Acompanhe os depósitos desta semana:

Calendário de novembro:

>> NIS com final 1: 17 de novembro

>> NIS com final 2: 18 de novembro

>> NIS com final 3: 19 de novembro

Pagamentos da próxima semana – calendário Auxílio Brasil

>> NIS com final 4: 22 de novembro

>> NIS com final 5: 23 de novembro

>> NIS com final 6: 24 de novembro

>> NIS com final 7: 25 de novembro

>> NIS com final 8: 26 de novembro

Últimos pagamentos de novembro:

>> NIS com final 9: 29 de novembro

>> NIS com final 0: 30 de novembro

Qual o calendário Auxílio Brasil de dezembro?

Os beneficiários devem ficar atentos, pois, em dezembro o calendário Auxílio Brasil será antecipado. Isso acontecerá em virtude das festividades de final de ano. Sendo assim, os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal entre os dias 10 e 23 de dezembro. Confira a seguir quando você vai receber o pagamento de acordo com o seu NIS:

1ª semana de pagamentos em dezembro:

>> NIS com final 1: pagamento no dia 10 de dezembro

2ª semana de pagamentos – calendário Auxílio Brasil

>> NIS com final 2: pagamento no dia 13 de dezembro

>> NIS com final 3: pagamento no dia 14 de dezembro

>> NIS com final 4: pagamento no dia 15 de dezembro

>> NIS com final 5: pagamento no dia 16 de dezembro

>> NIS com final 6: pagamento no dia 17 de dezembro

3ª semana de pagamentos

>> NIS com final 7: pagamento no dia 20 de dezembro

>> NIS com final 8: pagamento no dia 21 de dezembro

>> NIS com final 9: pagamento no dia 22 de dezembro

>> NIS com final 0: pagamento no dia 23 de dezembro

Calendário de pagamentos para novos beneficiários

O governo federal pretende incluir pelo menos 2 milhões de famílias no novo programa a partir de dezembro. Para isso, haverá uma triagem mensal com o objetivo de selecionar aqueles que estavam na fila para receber o Bolsa Família, além dos novos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal).

Por isso ainda não há informações oficiais sobre o calendário Auxílio Brasil para este grupo ou se os pagamentos também seguirão o calendário atual. A expectativa é de que as datas de liberação do benefício para novos beneficiários seja divulgada pelo Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal até o início do próximo mês.

