Calendário Auxílio Brasil: veja as datas previstas para 2022

Os pagamentos no próximo ano devem ser escalonados de acordo com o NIS de cada beneficiário - Foto: Reprodução/Governo Federal

A previsão é de que os pagamentos sejam liberados a partir do dia 18 de janeiro para quem já está no programa social

Neste mês, o depósito da segunda parcela do Auxílio Brasil foi adiantado devido ao Natal, mas a partir de janeiro a previsão é de que o calendário Auxílio Brasil 2022 volte a ser liberado nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

O governo ainda não divulgou as datas oficiais, mas para o público do Bolsa Família a expectativa é de que os créditos continuem sendo realizados no mesmo formato do antigo Bolsa Família.

Como será pago o Auxílio Brasil em 2022?

Costumeiramente, os pagamentos são realizados de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Essa informação pode ser encontrada no verso do cartão de recebimento do Bolsa Família, programa social que deu lugar ao Auxílio Brasil.

Portanto, quem possui NIS com final 1, por exemplo, recebe no primeiro dia do calendário de pagamento Auxílio Brasil 2022 e assim sucessivamente.

Os depósitos continuarão sendo realizados nas contas poupanças sociais digitais pela Caixa Econômica Federal, e o dinheiro pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem.

Quando começa o pagamento do auxílio Brasil em 2022?

No primeiro mês do novo ano, a previsão é de que o calendário bolsa família 2022 tenha início no dia 18. Veja as datas:

Pagamentos em Janeiro – calendário Auxílio Brasil

NIS 1: 18 de janeiro

NIS 2: 19 de janeiro

NIS 3: 20 de janeiro

NIS 4: 21 de janeiro

NIS 5: 22 de janeiro

NIS 6: 25 de janeiro

NIS 7: 26 de janeiro

NIS 8: 27 de janeiro

NIS 9: 28 de janeiro

NIS 0: 29 de janeiro

Fevereiro – Calendário Auxílio Brasil 2022

Em fevereiro, o pagamento também será adiantado. Sendo assim, os beneficiários devem acompanhar o seguinte calendário bolsa família 2022, cujo pagamento será feito entre os dias 11 e 26.

NIS 1: 11 de fevereiro

NIS 2: 12 de fevereiro

NIS 3: 17 de fevereiro

NIS 4: 18 de fevereiro

NIS 5: 19 de fevereiro

NIS 6: 22 de fevereiro

NIS 7: 23 de fevereiro

NIS 8: 24 de fevereiro

NIS 9: 25 de fevereiro

NIS 0: 26 de fevereiro

Calendário Auxílio Brasil 2022 – Março

No mês de março, os depósitos voltam à normalidade e o dinheiro será creditado de acordo com as seguintes datas:

NIS 1: 18 de março

NIS 2: 19 de março

NIS 3: 22 de março

NIS 4: 23 de março

NIS 5: 24 de março

NIS 6: 25 de março

NIS 7: 26 de março

NIS 8: 29 de março

NIS 9: 30 de março

NIS 0: 31 de março

Calendário Auxílio Brasil – Abril

NIS 1: 16 de abril

NIS 2: 19 de abril

NIS 3: 20 de abril

NIS 4: 22 de abril

NIS 5: 23 de abril

NIS 6: 26 de abril

NIS 7: 27 de abril

NIS 8: 28 de abril

NIS 9: 29 de abril

NIS 0: 30 de abril

Calendário Auxílio Brasil 2022 – Maio

NIS 1: 18 de maio

NIS 2: 19 de maio

NIS 3: 20 de maio

NIS 4: 21 de maio

NIS 5: 24 de maio

NIS 6: 25 de maio

NIS 7: 26 de maio

NIS 8:27 de maio

NIS 9: 28 de maio

NIS 0: 31 de maio

Pagamentos em Junho – Calendário Bolsa Família 2022

NIS 1: 17 de junho

NIS 2: 18 de junho

NIS 3: 21 de junho

NIS 4: 22 de junho

NIS 5: 23 de junho

NIS 6: 24 de junho

NIS 7: 25 de junho

NIS 8: 28 de junho

NIS 9: 29 de junho

NIS 0: 30 de junho

Calendário Auxílio Brasil – Julho

NIS 1: 19 de julho

NIS 2: 20 de julho

NIS 3: 21 de julho

NIS 4: 22 de julho

NIS 5: 23 de julho

NIS 6: 26 de julho

NIS 7: 27 de julho

NIS 8: 28 de julho

NIS 9: 29 de julho

NIS 0: 30 de julho

Pagamentos de Agosto – calendário Bolsa Família 2022

NIS 1: 18 de agosto

NIS 2: 19 de agosto

NIS 3: 20 de agosto

NIS 4: 23 de agosto

NIS 5: 24 de agosto

NIS 6: 25 de agosto

NIS 7: 26 de agosto

NIS 8: 27 de agosto

NIS 9: 30 de agosto

NIS 0: 31 de agosto

Calendário de Setembro

NIS 1: 17 de setembro

NIS 2: 20 de setembro

NIS 3: 21 de setembro

NIS 4: 22 de setembro

NIS 5: 23 de setembro

NIS 6: 24 de setembro

NIS 7: 27 de setembro

NIS 8: 28 de setembro

NIS 9: 29 de setembro

NIS 0: 30 de setembro

Calendário Auxílio Brasil 2022 – Outubro

NIS 1: 18 de outubro

NIS 2: 19 de outubro

NIS 3: 20 de outubro

NIS 4: 21 de outubro

NIS 5: 22 de outubro

NIS 6: 25 de outubro

NIS 7: 26 de outubro

NIS 8: 27 de outubro

NIS 9: 28 de outubro

NIS 0: 29 de outubro

Calendário de Novembro – pagamentos Auxílio Brasil 2022

NIS 1: 17 de novembro

NIS 2: 18 de novembro

NIS 3: 19 de novembro

NIS 4: 22 de novembro

NIS 5: 23 de novembro

NIS 6: 24 de novembro

NIS 7: 25 de novembro

NIS 8: 26 de novembro

NIS 9: 29 de novembro

NIS 0: 30 de novembro

Calendário Auxílio Brasil – Dezembro 2022

Em dezembro o pagamento também será antecipado, portanto, terá início no dia 10 e terminará no dia 23. Confira:

NIS 1: 10 de dezembro

NIS 2: 13 de dezembro

NIS 3: 14 de dezembro

NIS 4: 15 de dezembro

NIS 5: 16 de dezembro

NIS 6: 17 de dezembro

NIS 7: 20 de dezembro

NIS 8: 21 de dezembro

NIS 9: 22 de dezembro

NIS 0: 23 de dezembro

Calendário para novos beneficiários

A partir de janeiro o governo também pretende incluir novos beneficiários no programa Auxílio Brasil, com o objetivo de amparar financeiramente as famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza e ficaram sem receber benefícios com o fim do auxílio emergencial.

No entanto, para o novo público ainda não foi divulgado um calendário Auxílio Brasil 2022. Isso deverá ser feito apenas após a seleção dos novos integrantes do programa que precisam estar inscritos no Cadastro Único.

Após a divulgação da lista com o nome dos novos beneficiários, o governo também deve informar as datas de pagamento. A expectativa é de que esse novo calendário auxílio brasil 2022 seja disponibilizado por meio do aplicativo Caixa Tem e Auxílio Brasil.

