Calendário Bolsa Família 2021: veja o pagamento de todos os meses

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família dos meses de 2021. O programa conta com 14 milhões de famílias inscritas, e o pagamento é feito conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Confira o calendário do Bolsa Família de 2021:

Janeiro

Número final 1: pagamento dia 18 de janeiro;

Número final 2: pagamento dia 19 de janeiro;

Final 3: pagamento dia 20 de janeiro;

Número final 4: pagamento dia 21 de janeiro;

Número final 5: pagamento dia 22 de janeiro;

Final 6: pagamento dia 25 de janeiro;

Número final 7: pagamento dia 26 de janeiro;

Número final 8: pagamento dia 27 de janeiro;

Final 9: pagamento dia 28 de janeiro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 29 de janeiro.

Fevereiro

Número final 1: pagamento dia 11 de fevereiro;

Número final 2: pagamento dia 12 de fevereiro;

Final 3: pagamento dia 17 de fevereiro;

Número final 4: pagamento dia 18 de fevereiro;

Número final 5: pagamento dia 19 de fevereiro;

Final 6: pagamento dia 22 de fevereiro;

Número final 7: pagamento dia 23 de fevereiro;

Número final 8: pagamento dia 24 de fevereiro;

Final 9: pagamento dia 25 de fevereiro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 26 de fevereiro.

Março

Número final 1: pagamento dia 18 de março;

Número final 2: pagamento dia 19 de março;

Final 3: pagamento dia 22 de março;

Número final 4: pagamento dia 23 de março;

Número final 5: pagamento dia 24 de março;

Final 6: pagamento dia 25 de março;

Número final 7: pagamento dia 26 de março;

Número final 8: pagamento dia 29 de março;

Final 9: pagamento dia 30 de março;

Enfim, número final 0: pagamento dia 31 de março.

Abril

Número final 1: pagamento dia 16 de abril;

Número final 2: pagamento dia 19 de abril;

Final 3: pagamento dia 20 de abril;

Número final 4: pagamento dia 22 de abril;

Número final 5: pagamento dia 23 de abril;

Final 6: pagamento dia 26 de abril;

Número final 7: pagamento dia 27 de abril;

Número final 8: pagamento dia 28 de abril;

Final 9: pagamento dia 29 de abril;

Enfim, número final 0: pagamento dia 30 de abril.

Maio

Número final 1: pagamento dia 18 de maio;

Número final 2: pagamento dia 19 de maio;

Final 3: pagamento dia 20 de maio;

Número final 4: pagamento dia 21 de maio;

Número final 5: pagamento dia 24 de maio;

Final 6: pagamento dia 25 de maio;

Número final 7: pagamento dia 26 de maio;

Número final 8: pagamento dia 27 de maio;

Final 9: pagamento dia 28 de maio;

Enfim, número final 0: pagamento dia 31 de maio.

Junho

Número final 1: pagamento dia 17 de junho;

Número final 2: pagamento dia 18 de junho;

Final 3: pagamento dia 21 de junho;

Número final 4: pagamento dia 21 de junho;

Número final 5: pagamento dia 22 de junho;

Final 6: pagamento dia 23 de junho;

Número final 7: pagamento dia 24 de junho;

Número final 8: pagamento dia 25 de junho;

Final 9: pagamento dia 28 de junho;

Enfim, número final 0: pagamento dia 30 de junho.

Julho

Número final 1: pagamento dia 19 de julho;

Número final 2: pagamento dia 20 de julho;

Final 3: pagamento dia 21 de julho;

Número final 4: pagamento dia 22 de julho;

Número final 5: pagamento dia 23 de julho;

Final 6: pagamento dia 26 de julho;

Número final 7: pagamento dia 27 de julho;

Número final 8: pagamento dia 28 de julho;

Final 9: pagamento dia 29 de julho;

Enfim, número final 0: pagamento dia 30 de julho.

Agosto

Número final 1: pagamento dia 18 de agosto;

Número final 2: pagamento dia 19 de agosto;

Final 3: pagamento dia 20 de agosto;

Número final 4: pagamento dia 23 de agosto;

Número final 5: pagamento dia 24 de agosto;

Final 6: pagamento dia 25 de agosto;

Número final 7: pagamento dia 26 de agosto;

Número final 8: pagamento dia 27 de agosto;

Final 9: pagamento dia 30 de agosto;

Enfim, número final 0: pagamento dia 31 de agosto.

Setembro

Número final 1: pagamento dia 17 de setembro;

Número final 2: pagamento dia 20 de setembro;

Final 3: pagamento dia 21 de setembro;

Número final 4: pagamento dia 22 de setembro;

Número final 5: pagamento dia 23 de setembro;

Final 6: pagamento dia 24 de setembro;

Número final 7: pagamento dia 27 de setembro;

Número final 8: pagamento dia 28 de setembro;

Final 9: pagamento dia 29 de setembro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 30 de setembro.

Outubro

Número final 1: pagamento dia 18 de outubro;

Número final 2: pagamento dia 19 de outubro;

Final 3: pagamento dia 20 de outubro;

Número final 4: pagamento dia 21 de outubro;

Número final 5: pagamento dia 22 de outubro;

Final 6: pagamento dia 25 de outubro;

Número final 7: pagamento dia 26 de outubro;

Número final 8: pagamento dia 27 de outubro;

Final 9: pagamento dia 28 de outubro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 29 de outubro.

Novembro

Número final 1: pagamento dia 17 de novembro;

Número final 2: pagamento dia 18 de novembro;

Final 3: pagamento dia 19 de novembro;

Número final 4: pagamento dia 22 de novembro;

Número final 5: pagamento dia 23 de novembro;

Final 6: pagamento dia 24 de novembro;

Número final 7: pagamento dia 25 de novembro;

Número final 8: pagamento dia 26 de novembro;

Final 9: pagamento dia 29 de novembro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 30 de novembro.

Dezembro

Número final 1: pagamento dia 10 de dezembro;

Número final 2: pagamento dia 13 de dezembro;

Final 3: pagamento dia 14 de dezembro;

Número final 4: pagamento dia 15 de dezembro;

Número final 5: pagamento dia 16 de dezembro;

Final 6: pagamento dia 17 de dezembro;

Número final 7: pagamento dia 20 de dezembro;

Número final 8: pagamento dia 21 de dezembro;

Final 9: pagamento dia 22 de dezembro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 23 de dezembro.

Calendário Bolsa Família 2021 com poupança social digital

Em dezembro, o Ministério da Cidadania publicou uma portaria que oficializa o pagamento do Bolsa Família através da poupança social digital. Os pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem começaram no mesmo mês. Os primeiros a receber o dinheiro pela plataforma, então, foram os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 9 e 0. Por outro lado, atualmente os contemplados pelo Bolsa Família recebem seu benefício através do Cartão Cidadão.

Em suma, a abertura de contas digitais será de forma gradual, conforme as datas do calendário do Bolsa Família de 2021. Dessa forma, confira o calendário para a abertura da conta poupança social digital:

Dezembro de 2020: beneficiários com NIS finais 0 e 9;

Janeiro de 2021: beneficiários com NIS finais 6, 7 e 8;

Fevereiro de 2021: beneficiários com NIS finais 3, 4 e 5;

Por fim, em março de 2021: beneficiários com NIS finais 1 e 2, e GPTE (Grupos Populacionais Tradicionais Específicos, que incluem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua).

Quem pode se cadastrar no Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Dessa maneira, busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.

Portanto, a Caixa atua como agente operador do programa Bolsa Família, e a origem dos recursos para pagamento é da União, por intermédio do Ministério da Cidadania. Os requisitos para se cadastrar são:

Inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro Único dos Programas Sociais do ​Governo Federal;

Seleção pelo Ministério da Cidadania;

No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam);

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

Por fim, garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos​

