Calendário do abono salarial do PIS/Pasep vai até 2021; veja as datas

O calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep que tem 2019 como ano-base, teve início no dia 16 de julho. Mas muitos trabalhadores de baixa renda ainda devem receber o benefício de até R$ 1045 até o fim de 2020 e início de 2021.

A saber, PIS é a sigla para Programa de Integração Social, e Pasep, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O abono salarial desses programas é um benefício pago anualmente pelo governo federal para trabalhadores formais. Quem trabalha para o setor privado recebe pelo PIS, e quem é empregado pelo setor público adquire o dinheiro pelo Pasep.

Tem direito ao benefício quem está inscrito no PIS/Pasep por no mínimo cinco anos e trabalhou pelo menos um mês com carteira assinada em 2019. Bem como, obteve a média de no máximo dois salários mínimos por mês.

Calendário do abono salarial do PIS/Pasep

Já receberam o dinheiro trabalhadores nascidos de julho a novembro, e aqueles com final de inscrição de 0 a 3. O próximo lote de pagamentos é liberado no dia 14 de novembro para os cidadãos que fazem aniversário em novembro e aqueles com final de inscrição 4.

Desse modo, o benefício é pago a cada mês, levando em consideração o mês de aniversário para quem faz parte do PIS, e o número final da inscrição para quem está incluso no Pasep. Veja as datas:

17 de novembro: trabalhadores nascidos em novembro (PIS) e com número de inscrição de final 4 (Pasep);

trabalhadores nascidos em novembro (PIS) e com número de inscrição de final 4 (Pasep); 15 de dezembro: trabalhadores nascidos em dezembro (PIS);

trabalhadores nascidos em dezembro (PIS); 19 de janeiro de 2021: trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro (PIS) e com número de inscrição de final 5 (Pasep);

trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro (PIS) e com número de inscrição de final 5 (Pasep); 11 de fevereiro de 2021: trabalhadores nascidos em março e abril (PIS) e com número de inscrição de final 6 e 7 (Pasep);

trabalhadores nascidos em março e abril (PIS) e com número de inscrição de final 6 e 7 (Pasep); 17 de março de 2021: trabalhadores nascidos em maio e junho (PIS) e com número de inscrição de final 8 e 9 (Pasep).

Qual o valor?

O valor mínimo de recebimento é de R$ 88 e o máximo é de R$ 1.045, este último equivalente à um salário mínimo. Quem trabalhou um mês recebe o menor valor; bem como quem esteve empregado durante o ano todo de 2019 recebe o salário mínimo completo. Para calcular basta dividir 1045 pela quantidade de meses trabalhados. O arredondamento é feito para o valor acima.

Os funcionário de empresa privada podem sacar o dinheiro usando o Cartão Cidadão, em caixas eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa Aqui e lotéricas. Quem não tem o cartão deve ir à uma agência do banco com documento de identificação. Os servidores públicos recebem o abono salarial pelo Banco do Brasil.

