Calendário do Auxílio Brasil de agosto paga R$ 600 até dia 22

O calendário do Auxílio Brasil de agosto teve a antecipação anunciada pelo Ministério da Cidadania. Com isso, as famílias beneficiárias vão receber o auxílio a partir desta terça-feira, dia 9 de agosto. Também é no mês de agosto que começa o pagamento de R$ 600,00 de Auxílio Brasil, depois da promulgação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que elevou o valor até dezembro deste ano.

Lembrando que o cronograma de repasse do benefício é de acordo com o NI (Número de Identificação Social). O primeiro grupo a receber os R$ 600,00 são aqueles com NIS final 1 que já terão o Auxílio Brasil disponível no dia 9 de agosto. O último grupo, aqueles com final de NIS 0 vão receber dia 22 de agosto.

Lembrando que o cronograma de repasse do benefício é de acordo com o NI (Número de Identificação Social). O primeiro grupo a receber os R$ 600,00 são aqueles com NIS final 1 que já terão o Auxílio Brasil disponível no dia 9 de agosto. O último grupo, aqueles com final de NIS 0 vão receber dia 22 de agosto.

A antecipação do calendário de pagamento, segundo o próprio ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, leva em conta o Estado de Emergência estabelecido pela PEC. “Estamos trabalhando para que as famílias contempladas pelo Auxílio Brasil tenham acesso aos R$ 600 com a maior brevidade possível”, afirmou.

Calendário do Auxílio Brasil de agosto, veja abaixo como fica as datas de pagamento com a antecipação.

Com a antecipação, o calendário do Auxílio Brasil de agosto começa nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Além de pagar mais às famílias já contempladas pelo benefício, o Auxílio Brasil de agosto também vai incluir novos beneficiários, o que já era previsto pela PEC.

As datas de pagamento foram antecipadas pelo Ministério da Cidadania depois que Congresso Nacional promulgou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criou um Estado de Emergência autorizando o Governo Federal a aumentar o valor dos benefícios e criar novos mesmo em ano eleitoral.

As datas de pagamento foram antecipadas pelo Ministério da Cidadania depois que Congresso Nacional promulgou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que criou um Estado de Emergência autorizando o Governo Federal a aumentar o valor dos benefícios e criar novos mesmo em ano eleitoral.

Calendário do Auxílio Brasil de agosto: veja quem recebe entre os dias 9 e 22 de agosto

Data de pagamento: 9 de agosto – Calendário do Auxílio Brasil de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 1

Data de pagamento: 10 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 2

Data de pagamento: 11 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 3

Data de pagamento: 12 de agosto – Calendário do Auxílio Brasil de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 4

Data de pagamento: 15 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 5

Data de pagamento: 16 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 6

Data de pagamento: 17 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 7

Data de pagamento: 18 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 8

Data de pagamento: 19 de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 9

Data de pagamento: 22 de agosto – Calendário do Auxílio Brasil de agosto

Recebem todos os beneficiários com NIS final 0.

O Ministério da Cidadania antecipou o calendário apenas do mês de agosto. Pode ser que haja mudanças na data do pagamento dos próximos meses, mas, por enquanto o cronograma de setembro até dezembro segue o calendário original, divulgado no início do ano pelo Governo Federal.

Veja abaixo conforme o número final do NIS quando será o pagamento de setembro, outubro, novembro e dezembro do Auxílio Brasil:

NIS de final 1

19 de setembro

18 de outubro

17 de novembro

12 de dezembro

NIS de final 2

20 de setembro

19 de outubro

18 de novembro

13 de dezembro

NIS de final 3

21 de setembro

20 de outubro

21 de novembro

14 de dezembro

NIS de final 4

22 de setembro

21 de outubro

22 de novembro

15 de dezembro

NIS de final 5

23 de setembro

24 de outubro

23 de novembro

16 de dezembro

NIS de final 6

26 de setembro

25 de outubro

24 de novembro

19 de dezembro

NIS de final 7

27 de setembro

26 de outubro

25 de novembro

20 de dezembro

NIS de final 8

28 de setembro

27 de outubro

28 de novembro

21 de dezembro

NIS de final 9

29 de setembro

28 de outubro

29 de novembro

22 de dezembro

NIS de final 0

30 de setembro

31 de outubro

30 de novembro

23 de dezembro

Valor

O valor do Auxílio Brasil de agosto – que será pago a partir do dia 9 de agosto – , já é de R$ 600,00, e corresponde à ampliação que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) trouxe. Entre os meses de agosto até dezembro deste ano, as famílias contempladas pelo Auxílio Brasil vão receber, no mínimo, R$ 600,00 mensais.

Até então, os beneficiários contavam com o piso de R$ 400,00 de benefício. As cinco parcelas foram previstas na Proposta de Emenda à Constituição promulgada pelo Congresso Nacional em julho.

Todos os beneficiários já contemplados pelo Auxílio Brasil vão receber, automaticamente, os R$ 600,00 já a partir de agosto, desde que estejam dentro dos requisitos do programa.

Quem tem direito?

Para receber o benefício de R$ 600,00, os beneficiários precisam antes de tudo estarem inscritos no CadÚnico, que é a principal base de dados do Governo Federal, e se encaixar na faixa de renda estabelecida pelo programa.

Família em situação de extrema pobreza: tem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Família em situação de pobreza: tem renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 até R$ 210,00.

Além de se enquadrar na faixa de renda acima, o Auxílio Brasil estabelece como deve ser o perfil familiar dos contemplados, por exemplo: é necessário que a família candidata ao benefício apresente, em sua composição, gestantes, lactantes (mães que amamentam), crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

O Governo Federal também estabelece as regras que os contemplados precisam seguir para continuar recebendo o benefício, veja:

Realização do pré-natal (em caso de gestantes);

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional;

Frequência escolar mínima definida em regulamento;

Matrícula em estabelecimento de ensino regular para jovens entre 18 a 21 anos.

Se você se inscreveu no CadÚnico e está dentro da faixa de renda do programa, mantenha os dados atualizados. Quem faz a análise para a concessão do benefício é o Ministério da Cidadania.

Para saber se você foi contemplado para receber o Auxílio Brasil, o Governo Federal disponibiliza o próprio aplicativo Auxílio Brasil disponível nas plataformas Android e IOS. Você ainda pode tirar suas dúvidas sobre o benefício no Atendimento Caixa ao Cidadão pelo telefone 111.