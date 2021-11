Calendário do Auxílio Brasil: quando o benefício será pago?

O governo federal formalizou as primeiras informações sobre o calendário do Auxílio Brasil, que começa a ser pago já neste mês, a partir do 17. O programa é o substituto do Bolsa Família, criado em 2003 como ajuda assistencial para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e fez repasses até outubro deste ano. Saiba quais serão os valores e o calendário do Auxílio Brasil.

No primeiro mês, o pagamento será exclusivo para as 14,6 milhões de famílias que já recebiam o Bolsa Família. Até dezembro, no entanto, o governo anunciou que espera aumentar a base de beneficiários para 17 milhões de pessoas.

O calendário do Auxílio Brasil apresentado pelo governo comprovou a promessa de iniciar os pagamentos na próxima quarta-feira (17). A ordem dos repassem seguem o mesmo critério do Bolsa Família, pelo final do Número de Identificação Social (NIS).

Além do mês de novembro, foi divulgado o cronograma de dezembro. Os repasses serão entre os dias 10 e 23.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil

O pagamento do Auxílio Brasil é realizado número final do NIS. Quem recebia o Bolsa Família pode conferir as datas de recebimento em novembro:

NIS com final 1: pagamento em 17/11;

2: 18/11;

3: 19/11;

4: 22/11;

5: 23/11;

6: 24/11;

7: 25/11;

8: 26/11;

9: 29/11;

0: 30/11.

Veja o calendário do Auxílio Brasil em dezembro:

1: 10/12;

2: 13/12;

3: 14/12;

4: 15/12;

5: 16/12;

6: 17/12;

7: 20/12;

8: 21/12;

9: 22/12;

0: 23/12.

Além do calendário do Auxílio Brasil: Consulte quais os requisitos para acessar o benefício

Qual será o valor do benefício?

Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil será de R$ 217,18, valor que ultrapassa em 17,84% a mesma média do Bolsa Família. Já a partir de dezembro, a expectativa do governo é iniciar os repasses de R$ 400, prometidos desde a apresentação do projeto em agosto.

Para ocorrer o aumento no valor é preciso a aprovação no Senado da PEC dos Precatórios, que vai liberar orçamento e viabilizar os repasses até dezembro de 2022. Caso isso aconteça, quem já estava na base de beneficiários este mês vai receber o valor da diferença junto com a segunda parcela, seguindo o calendário acima do Auxílio Brasil.