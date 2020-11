Calendário do auxílio emergencial: pagamentos da semana (29/11 à 5/12)

No calendário do auxílio emergencial dessa semana beneficiários nascidos em maio, junho, julho e agosto recebem novas parcelas. Bem como, contemplados pelo Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0. Ademais, a Caixa Econômica Federal libera os aniversariantes de outubro, novembro e dezembro para sacar o dinheiro depositado nos ciclos 3 e 4.

Domingo – 29 de novembro

Neste domingo (29), 3,8 milhões de beneficiários nascidos em maio recebem em poupança social digital seus R$ 600 ou R$ 300. O pagamento faz parte do do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Segunda-feira – 30 de novembro

Em seguida, na segunda-feira (30) 3,6 milhões de beneficiários nascidos em junho recebem em poupança social digital seus R$ 600 ou R$ 300. O pagamento faz parte do do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Além disso, quem faz parte do Bolsa Família e tem o NIS terminado em 0 , recebe a oitava parcela do auxílio emergencial. Com o valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família), já na terceira parcela extra do benefício. Nota-se que este é o último depósito da oitava parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

Terça-feira – 1º de dezembro

Em 1º de dezembro, terça-feira, a Caixa libera saques e transferências para nascidos em outubro . Sendo assim, os beneficiários podem sacar os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

Quarta-feira – 02 de dezembro

Na quarta-feira (02), 3,6 milhões de beneficiários nascidos em julho recebem em poupança social digital seus R$ 600 ou R$ 300. O pagamento faz parte do do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Sexta-feira – 04 de dezembro

Já na sexta-feira (04), 3,6 milhões de beneficiários nascidos em agosto recebem em poupança social digital seus R$ 600 ou R$ 300. O pagamento faz parte do do ciclo 5 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Sábado – 05 de dezembro

Para finalizar o calendário do auxílio emergencial dessa semana, no sábado (05) a Caixa libera saques e transferências para nascidos em novembro e dezembro . Sendo assim, os beneficiários podem sacar os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4. É a última data de liberação de saques desses ciclos.

