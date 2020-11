Veja novo calendário do auxílio emergencial para quem fez contestação

Nesta sexta-feira (27) foi divulgado o novo calendário do auxílio emergencial para quem foi reavaliado e para quem realizou contestação de negativa do benefício e foi aprovado. As datas constam em portaria publicada pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União.

Cerca de 122 mil cidadãos estão incluídos nesse novo calendário do auxílio emergencial. Dentre eles, beneficiários que fizeram contestação entre os dias 26 de agosto e 16 de outubro e foram considerados elegíveis. Bem como, o grupo que fez essa contestação entre 27 de julho e 19 de outubro. E também, as pessoas que tiveram o pagamento reavaliado em novembro e foram aprovadas para receber os R$ 600.

Novo calendário do auxílio emergencial

Esses beneficiários vão receber o depósito da primeira parcela no ciclo 5 de pagamentos, no valor de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Já o pagamento das outras quatro parcelas devidas serão creditadas todas no ciclo 6, dessa forma o pagamento será de R$ 2400 (quatro parcelas de R$ 600). Então veja o novo calendário do auxílio emergencial para esses grupos:

1ª parcela – Ciclo 5 de depósitos em poupança social digital

30 de novembro: 60,7 mil pessoas nascidas de janeiro a junho;

02 de dezembro: 10,6 mil pessoas nascidas em julho;

04 de dezembro: 10,5 mil pessoas nascidas em agosto;

06 de dezembro: 10,4 mil pessoas nascidas em setembro;

09 de dezembro: 10,3 mil pessoas nascidas em outubro;

11 de dezembro: 9,7 mil pessoas nascidas em novembro;

12 de dezembro: 10 mil pessoas nascidas em dezembro.

Demais parcelas – Ciclo 6 de depósitos em poupança social digital

13 de dezembro: 19,1 mil pessoas nascidas em janeiro e fevereiro;

14 de dezembro: 10,6 mil pessoas nascidas em março;

16 de dezembro: 10,2 mil pessoas nascidas em abril;

17 de dezembro: 10,6 mil pessoas nascidas em maio;

18 de dezembro: 10,2 mil pessoas nascidas junho;

20 de dezembro: 21 mil pessoas nascidas em julho e agosto;

21 de dezembro: 10,4 mil pessoas nascidas em setembro;

23 de dezembro: 10,3 mil pessoas nascidas em outubro;

28 de dezembro: 9,7 mil pessoas nascidas em novembro;

29 de dezembro: 10 mil pessoas nascidas em dezembro.

Por fim, a liberação para saques e transferências ocorre nas mesmas datas dos ciclos 5 e 6. Entre os dias 19 de dezembro e 27 de janeiro de 2021, seguindo a ordem do mês de nascimento dos beneficiários.

