Calendário do Bolsa Família antecipado em maio? Dinheiro segunda-feira

O pagamento do Bolsa Família de maio de 2025 já está programado para os beneficiários que se enquadram nos requisitos do programa. O calendário do governo federal se inicia na segunda-feira, 19 de maio, e será concluídos até o dia 30, sexta-feira.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

O calendário do Bolsa Família é pago conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Acompanhe abaixo:

19 de maio, segunda-feira – NIS final 1

20 de maio, terça-feira – NIS final 2

21 de maio, quarta-feira – NIS final 3

22 de maio, quinta-feira – NIS final 4

23 de maio, sexta-feira – NIS final 5

26 de maio, segunda-feira – NIS final 6

27 de maio, terça-feira – NIS final 7

28 de maio, quarta-feira – NIS final 8

29 de maio, quinta-feira – NIS final 9

30 de maio, sexta-feira – NIS final 0

De quanto será o Bolsa Família em maio de 2025?

Em maio, os pagamentos do Bolsa Família terão o valor mínimo de R$ 600, e as famílias com crianças e gestantes têm direito a valores extras. Entre os adicionais pagos está o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses.

Outro acréscimo é destinado a famílias com gestantes e crianças ou adolescentes entre 7 e 18 anos. Nestes casos, o Bolsa Família paga R$ 50 por integrante dentro dessa faixa etária.

Já para famílias com crianças de até 6 anos, o valor extra é mais alto: R$ 150 por criança.

Os valores adicionais são somados ao benefício básico, cujo valor mínimo é de R$ 600 por família. O total a ser recebido depende da quantidade de membros que se enquadram nos critérios de cada benefício extra.

A lei estabelece que para ter direito as famílias devem ter renda mensal familiar per capita igual ou menor a R$ 218.

Para receber o benefício, foram estabelecidas algumas regras, como a realização de pré-natal; cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado nutricional para crianças com até 7 anos incompletos; frequência escolar mínima de 65% para crianças de 4 a 6 anos incompletos; e frequência escola mínima de 75% para beneficiários com idade de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.