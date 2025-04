Benefício é pago a idosos e pessoas com deficiência.

Governo anuncia pente-fino no BCP Loas e tem data

A equipe econômica do governo federal planeja ampliar o pente-fino no Benefício de Prestação Continuada (BPC), também conhecido como Loas, a partir de 2026. A medida, que pode afetar milhões de brasileiros de baixa renda, vem sendo tratada como uma das prioridades para conter os gastos públicos.

O BPC é um benefício pago a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. O valor corresponde a um salário mínimo por mês e não exige contribuição prévia ao INSS. Atualmente, mais de 5 milhões de brasileiros recebem o benefício.

Segundo técnicos do governo, o objetivo é tornar mais rigorosa a análise de quem tem direito ao benefício, com a expectativa de excluir quem não preenche todos os critérios. O Ministério do Desenvolvimento Social deverá cruzar dados de diversas bases, como CadÚnico, Receita Federal e movimentações bancárias, para identificar possíveis irregularidades.

O governo já iniciou um processo de revisão em 2024 e quer aprofundar esse pente-fino nos próximos dois anos. Em 2025, as ações devem se concentrar na revalidação de cadastros, mas o reforço mesmo virá em 2026, com a possibilidade de visitas domiciliares e uso de inteligência artificial para detecção de fraudes.

Ainda não há um número exato de quantos beneficiários podem ser afetados, mas a expectativa é que milhares de benefícios passem por reavaliação.

