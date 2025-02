Calendário do Pé de Meia de 2025: governo finalmente divulgada datas

A partir do dia 25 de fevereiro, próxima terça-feira, o Ministério da Educação dará início ao pagamento de mil reais aos alunos do programa Pé-de-Meia que concluíram etapas do ensino médio em 2024. Além disso, serão depositados R$ 200 para estudantes que finalizaram o 3º ano com aprovação e participaram dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Datas do pagamento do Pé de Meia

O pagamento será realizado de acordo com o mês de nascimento do aluno, e vai de 25 a 27 de fevereiro.

25/02: nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho.

26/02: nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

27/02: estudantes que concluíram o 1º e 2º ano, independentemente da data de nascimento.

Para receber a parcela referente à conclusão de cada ano do ensino médio, é necessário que o aluno tenha sido aprovado na respectiva etapa. Estudantes que já concluíram o 3º ano podem sacar o valor imediatamente, enquanto aqueles que ainda cursam o 1º ou 2º ano só poderão retirar a poupança após a conclusão do ensino médio.

Alunos de escolas que ainda não finalizaram o ano letivo de 2024 receberão o incentivo assim que suas aprovações forem informadas pelas redes de ensino. Aqueles com parcelas bloqueadas no ano anterior poderão receber os valores nos próximos meses, desde que atendam aos requisitos estabelecidos.

O Pé-de-Meia, instituído pela Lei nº 14.818/2024, é um programa de incentivo financeiro-educacional que visa promover a permanência e conclusão escolar de alunos do ensino médio público. Os participantes recebem parcelas por frequência e depósitos em poupança ao final de cada ano concluído com aprovação, podendo acumular até R$ 9.200 por aluno.

Os depósitos são realizados pelo MEC em contas abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal para os estudantes que cumprem os critérios do programa.