Calendário PIS 2022: quem vai receber até o dia 24 de fevereiro

O pagamento do PIS será retomado amanhã, 15. A data também marca o início dos depósitos do PASEP, que se refere ao abono que é pago aos servidores públicos, militares e empregados de estatais. Com isso, 10 novos grupos de beneficiários receberão o benefício até o dia 24 de fevereiro. Portanto, se você está aguardando a liberação desse dinheiro, confira a seguir como ficaram as datas do calendário PIS 2022 e quem terá acesso à essa etapa dos pagamentos.

Datas do calendário PIS 2022

O calendário PIS 2022 beneficiará até o dia 24 de fevereiro os trabalhadores do setor público com carteira assinada nascidos entre os meses de março e junho. Para esse grupo, o pagamento marca a segunda semana de liberação do abono, que se estenderá até o dia 31 de março.

Neste sentido, os primeiros a receber o benefício nesta semana serão os trabalhadores que nasceram em março e que atuaram em atividades profissionais durante 2020. O dinheiro será depositado pela Caixa Econômica Federal em conta corrente, poupança ou na conta social digital que é movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Diante disso, veja a seguir como fica o calendário PIS 2022 para esta semana:

Trabalhadores nascidos em março: recebem dia 15 de fevereiro (terça-feira);

Trabalhadores nascidos em abril: recebem dia 17 de fevereiro (quinta-feira);

Como o calendário PIS 2022 não prevê pagamentos aos finais de semana, os depósitos retornam na próxima semana, quando mais dois grupos de trabalhadores receberão o abono. Então, confira a seguir quem serão os beneficiados:

Trabalhadores nascidos em maio: recebem dia 22 de fevereiro (terça-feira);

Trabalhadores nascidos em junho: recebem dia 24 de fevereiro (quinta-feira).

Quando será pago o PASEP 2022?

Por outro lado, os servidores públicos, militares e empregados de estatais que possuem direito ao PASEP receberão o pagamento de acordo com o número final da inscrição. Neste caso, o dinheiro será liberado pelo Banco do Brasil nesta terça-feira, 15, para quem possui inscrição final 0 e 1.

Ainda nesta semana será a vez dos trabalhadores que possuem inscrição final 2 e 3, que receberão abono na quinta-feira, dia 17. Ainda conforme o calendário PIS 2022, as próximas liberações ocorrerão nas seguintes datas:

Final 4: trabalhadores recebem no dia 22 de fevereiro (terça-feira);

Final 5: trabalhadores recebem no dia 24 de fevereiro (quinta-feira);

Quem tem direito à esse abono?

Independentemente do abono ser proveniente do PIS ou PASEP, receberão o pagamento até o dia 24 aqueles que estão cadastrados no programa há mais de cinco anos. Também é preciso ter trabalhado formalmente por, pelo menos, 30 dias em 2020. Para a concessão do abono salarial o governo também verifica se o trabalhador recebeu remuneração mensal média de até dois salários-mínimos no ano-base.

Além disso, todos os dados do trabalhador também precisam ter sido informados corretamente pelo empregador ao governo, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Através desse procedimento é possível identificar quem são os cidadãos que possuem direito ao PIS/PASEP anualmente.

Então, para confirmar se o pagamento será liberado este ano os trabalhadores devem acompanhar o calendário PIS 2022 por meio do telefone junto à central de atendimento “Alô trabalhador”. Para isso, basta ligar para o número 158. Outra opção para quem quer acompanhar o benefício é fazer a consulta do calendário PIS 2022 pela internet.

Os trabalhadores da iniciativa privada devem acessar o aplicativo CTPS Digital (Carteira digital de trabalho) e informar o CPF e a senha cadastrada no sistema. Depois clique em “abono salarial” para conferir o calendário PIS 2022 e o valor do abono que será recebido, que varia entre R$101,00 e R$1.212,00.

Por sua vez, quem tem direito ao PASEP deve acessar o site do Banco do Brasil e buscar pela opção “Consulte seu PASEP”. Depois, informe o número de Inscrição do PASEP que pode ser encontrada na Carteira de Trabalho. Registre o CPF do trabalhador e a data de nascimento e clique no botão “confirmar”. Através desse site também é possível conferir outras informações do abono que foram disponibilizadas pelo Banco do Brasil.

Vale ressaltar que os trabalhadores nascidos a partir de julho devem aguardar a disponibilização da consulta do pagamento de seus benefícios. Isso acontecerá após a disponibilização dos valores das próximas parcelas às instituições pagadoras pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

