Como saber valor do PIS 2022? Pagamento chega a R$ 1,2 mil

Veja todas as formas de como saber valor do PIS 2022 que está sendo pago aos trabalhadores - Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O valor do abono varia para cada trabalhador de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2020

O PIS já está sendo pago para os trabalhadores da iniciativa privada que receberam até dois salários mínimos mensais, tiveram carteira assinada em 2020 e estão cadastrados no benefício há pelo menos cinco anos. No entanto, muitos cidadãos ainda têm dúvidas sobre quanto vão receber, diante disso, veja a seguir como saber valor do PIS 2022.

Como saber o valor do PIS 2022?

Para saber valor do PIS 2022, os beneficiários podem consultar os canais oficiais da Caixa, como o App Carteira de trabalho digital; App CAIXA Trabalhador; e App CAIXA Tem. É possível também receber informações pelo telefone 158.

App Carteira de trabalho digital: faça download do aplicativo em seu celular e realize o login, informando o CPF e senha. Caso ainda não tenha, clique em “cadastrar” e siga as instruções na tela. Depois, encontre a aba “benefícios” para ser direcionado para uma nova tela com os informações dos benefícios sociais, assim, o trabalhador poderá conferir se o abono salarial está habilitado.

Para saber o valor e quando receberá o pagamento, basta clicar no “abono salarial” e conferir a quantia que o trabalhador tem direito em 2022. Neste aplicativo também é possível conferir todos os contratos de trabalho registrados durante a vida profissionais de cada cidadão;

App CAIXA Trabalhador: também é necessário acessar o aplicativo por meio do seu celular. Caso já possua a senha de um dos aplicativos da Caixa Econômica Federal, utilize-a para acessar as suas informações.

Mas se ainda não tiver, faça o cadastro inicial informando CPF, nome completo, data de nascimento, um e-mail válido e criar uma senha de acesso. Depois, é só buscar pela opção “abono salarial” para saber o valor do PIS 2022 que será liberado pela Caixa Econômica Federal;

App CAIXA Tem: o Caixa Tem se tornou a principal forma de acesso dos brasileiros aos valores de seus benefícios, sendo assim, a consulta também pode ser feita por meio desse aplicativo. Para isso, acesse o Caixa Tem e informe o CPF e senha como normalmente faz para conferir seus pagamentos mensais.

Clique na opção “Não sou um robô” e confira a lista de serviços disponíveis. Desta forma, procure pela opção “Abono Salarial” onde será disponibilizado o valor do PIS 2022, além do calendário com as datas desse pagamento.

Quem precisa saber valor do PIS 2022 também pode entrar em contato com o atendimento CAIXA ao Cidadão, através do telefone 0800 726 0207. Outra opção é falar com representantes do Ministério do Trabalho e Previdência para saber o valor do benefício no telefone 158. Para receber o atendimento nestes canais, informe o número do CPF ou do PIS com o objetivo de confirmar a identidade do trabalhador.

Como é feito o cálculo do PIS?

Com a Lei 13.134/15, o cálculo do PIS passou a levar em consideração o valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador que teve carteira assinada no ano-base. Desse modo, valor do PIS 2022 pode chegar a R$ 1,2 mil, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2020. O pagamento mínimo será de R$ 101.

Como esse pagamento foi adiado para este ano, é preciso levar em consideração o salário que está vigente atualmente para fazer o cálculo. Portanto, quem trabalhou em 2020 deve dividir o salário-mínimo por 12. O resultado deve ser multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano-base.

Aqueles que trabalharam por um período igual ou superior a 15 dias, devem contar esse tempo como mês integral visto que para receber o benefício o trabalhador precisa ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano-base.

Quem trabalhou 1 mês em 2020: vai receber R$101,00

Quem trabalhou 2 meses em 2020: vai receber R$202,00

Quem trabalhou 3 meses em 2020: vai receber R$303,00

Quem trabalhou 4 meses em 2020: vai receber R$404,00

Quem trabalhou 5 meses em 2020: vai receber R$505,00

Quem trabalhou 6 meses em 2020: vai receber R$606,00

Quem trabalhou 7 meses em 2020: vai receber R$707,00

Quem trabalhou 8 meses em 2020: vai receber R$808,00

Quem trabalhou 9 meses em 2020: vai receber R$909,00

Quem trabalhou 10 meses em 2020: vai receber R$1.010,00

Quem trabalhou 11 meses em 2020: vai receber R$1.111,00

Quem trabalhou 12 meses em 2020: vai receber R$R$ 1.212,00

Calendário de Pagamento

O calendário de pagamento do PIS 2020 vai de 8 de fevereiro a 31 de março. Os valores ficarão disponíveis para saque até dia 29 de dezembro de 2022.

Nascidos em janeiro: 08 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: 10 de fevereiro

Nascidos em março: 15 de fevereiro

Nascidos em abril: 17 de fevereiro

Nascidos em maio: 22 de fevereiro

Nascidos em junho: 24 de fevereiro

Nascidos em julho: 15 de março

Nascidos em agosto: 17 de março

Nascidos em setembro: 22 de março

Nascidos em outubro: 24 de março

Nascidos em novembro: 29 de março

Nascidos em dezembro: 31 de março