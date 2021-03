Carrefour Brasil anuncia compra do Grupo Big por R$ 7,5 bilhões

O Carrefour Brasil anunciou, nesta quarta-feira, 24, ter assinado acordo para a compra do Grupo Big, pertencente ao Walmart, por R$ 7,5 bilhões. A transação deverá ser encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para aprovação.

Carrefour Brasil anuncia compra do Grupo Big

A operação de aquisição se dará em duas etapas: pagamento em espécie em um total de R$ 5,25 bilhões ao fundo de private equity Advent International e Walmart, atuais controladores do Grupo Big, e, posteriormente, aincorporação dos 30% remanescentes do capital social pela subsidiária do grupo francês.

Em comunicado enviado nesta quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Carrefour afirmou que a aquisição do Grupo Big expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde sua penetração é hoje limitada, caso do Nordeste e sul do País, que, diz a companhia, têm grande potencial de crescimento.

O Carrefour Brasil também informa, no comunicado, que passará a atuar em um novo segmento de mercado com o formato Sam’s Club, por meio de um contrato de licenciamento com o Walmart Inc.. Este modelo de negócios único, premium e altamente rentável, voltado para o segmento B2C, é baseado em um sistema de associados, com mais de dois milhões de membros, e tem um forte foco em produtos de marca própria, segundo a companhia.

Se aprovada, a transação poderá gerar sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia após três anos da conclusão da operação. O Grupo Big é, atualmente, o terceiro maior varejista de alimentos no País, com um total de 387 lojas. Tem sob seu guarda-chuva as bandeiras Big, Big Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Todo Dia e Maxxi Atacado.

Nos planos do Carrefour Brasil está a conversão das unidades Maxxi em Atacadão e parte das lojas Big e Big Bompreço para Atacadão ou Sam’s Club. Com a compra, o Carrefour Brasil estará levando para dentro de casa um ativo imobiliário de aproximado de R$ 7 bilhões, de acordo com uma análise independente. O grupo francês, que atualmente atende 45 milhões de clientes, incorporará à sua carteira outros 5 milhões do Grupo BIG.